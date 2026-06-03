Przez 25 lat nagradzali dzieci. Jedno pismo Rzecznika zmieniło wszystko

W skrócie Po 25 latach zakończono akcję "lody za pasek" w Pszczynie po otrzymaniu pisma od Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że inicjatywy uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą prowadzić do presji i wykluczenia.

Decyzja spotkała się z niezadowoleniem części mieszkańców i samorządowców, a właściciele lodziarni zachęcają do dalszego wspólnego świętowania zakończenia roku szkolnego.

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Dla wielu uczniów z Pszczyny zakończenie roku szkolnego od lat wiązało się nie tylko z początkiem wakacji, ale także z wizytą w Lodziarni Pod Dębem. Od około 25 lat dzieci, które zdobyły świadectwo z czerwonym paskiem, mogły liczyć tam na darmową porcję lodów.

Jak przekazała właścicielka lokalu Jolanta Hałas, tradycję zapoczątkował jej mąż, śp. Tadeusz Hałas.

- Akcję zapoczątkował mój mąż ok. 25 lat temu. Później kontynuowałam ją ja. Tego dnia dzieci przychodziły ze świadectwem, każdemu osobiście gratulowałam i częstowałam darmowym lodem. Jest mi niezmiernie przykro, zaprosiłam już dzieci... i co im mam teraz powiedzieć? - powiedziała portalowi pszczynanaszemiasto.pl.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal pszczynanaszemiasto.pl, za interwencją Rzecznika Praw Dziecka miało stać zgłoszenie jednego z rodziców.

Pszczyna. Lodziarnia Pod Dębem zakończy wieloletnią tradycję

Informację o zakończeniu akcji właściciele przekazali w mediach społecznościowych. Poinformowali, że otrzymali imienne pismo od Rzecznika Praw Dziecka i w związku z tym nie będą mogli kontynuować inicjatywy.

"W związku z tym jesteśmy zmuszeni zakończyć tradycję, która została zapoczątkowana przez założyciela lodziarni, śp. Tadeusza Hałas. Co roku rozdawaliśmy kilkaset darmowych lodów w tym dniu" - napisano w oświadczeniu.

Właściciele podkreślili jednocześnie, że nadal zapraszają uczniów, rodziców i mieszkańców do wspólnego świętowania zakończenia roku szkolnego.

Według stanowiska Biura Rzecznika Praw Dziecka akcje promocyjne lub społeczne uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych.

Jak wskazano, inicjatywy tego typu mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce.

Pszczyna. Mieszkańcy bronią akcji "lody za pasek"

Decyzja wywołała sprzeciw części mieszkańców oraz lokalnych samorządowców. Głos w sprawie zabrał radny Rady Miejskiej w Pszczynie Jacek Granda.

Jak podkreślił, intencje związane z ochroną dzieci zasługują na szacunek, jednak w tym przypadku reakcja urzędu była - jego zdaniem - nieadekwatna do sytuacji. Radny zadeklarował wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców angażujących się w życie społeczności.

"Dzieci mają frajdę. Rodzice uśmiech. Społeczność trochę więcej dobra. Takie inicjatywy warto chronić, a nie piętnować" - ocenił.

Choć tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbędzie się bez darmowych lodów dla uczniów z wyróżnieniem, właściciele lodziarni zapewniają, że nadal chcą wspólnie świętować z mieszkańcami rozpoczęcie wakacji.

Sprawa z Pszczyny wywołała jednocześnie szerszą dyskusję o tym, gdzie przebiega granica między ochroną dobrostanu dzieci a ograniczaniem oddolnych inicjatyw społecznych funkcjonujących od wielu lat.





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