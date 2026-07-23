Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, w środę na polecenie prokuratora policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem dotyczącym zdarzenia, do którego doszło kilka dni wcześniej na autostradzie A1 w rejonie miejscowości Woźniki. Świadkowie dokonali wówczas obywatelskiego zatrzymania kierowcy, który spowodował kolizję.

Mężczyzna został zatrzymany w celu ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Czynności procesowe z jego udziałem zaplanowano na czwartek.

Zagrożenie katastrofą na A1. Działania prokuratury

Śledztwo prowadzone przez częstochowską prokuraturę obejmuje kilka wątków. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek, postępowanie dotyczy "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, do którego doszło 18 lipca 2026 roku na autostradzie A1".

Śledczy wyjaśniają także, czy podejrzany naruszył obowiązujące go sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz czy kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Na obecnym etapie prokuratura nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia na autostradzie ani okoliczności, które miały doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Po zatrzymaniu mężczyzna pozostaje do dyspozycji organów ścigania. W trakcie zaplanowanych czynności prokurator ma przedstawić mu zarzuty oraz przesłuchać go jako podejrzanego. Dalsze decyzje w sprawie będą zależały od ustaleń śledztwa oraz materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę i policję.

Woźniki. Co się stało na autostradzie A1?

W sobotę na autostradzie A1 koło Woźnik doszło do obywatelskiego zatrzymania przewieziony na komisariat w Woźnikach. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała o areszt.

W sprawie zareagował prokurator generalny Waldemar Żurek, który polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zainterweniować. W efekcie podjęta zostanie decyzja o odwołaniu zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu.

- Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe w tej jednostce prokuratury. Jednocześnie postępowanie zostanie przekazane do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie - uzasadniała we wtorek rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Oprócz tego częstochowska Prokuratura Okręgowa zarządziła wszczęcie postępowania służbowego, którego celem jest ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur podczas konsultacji z funkcjonariuszami policji w tej sprawie.





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