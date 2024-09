"Przegraliśmy wyścig z czasem i z żywiołami". Runął historyczny obiekt

Powodzie w Polsce powodują największe zniszczenia. Jednak same ulewy również doprowadzają do dramatów. Z powodu silnego deszczu zawaliła się część oranżerii ruin pałacu w Sławikowie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak do czasu uprzątnięcia gruzowiska wstęp na teren obiektu jest zakazany.