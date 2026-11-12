W skrócie Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia premiera wyznaczający datę przedterminowych wyborów w Częstochowie na 24 stycznia 2027 roku.

Przedterminowe wybory to konsekwencja referendum z 25 października, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz całą Radę Miasta.

Oficjalny udział w wyborach prezydenckich zapowiedzieli dotychczas Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus oraz niezależny kandydat Łukasz Wabnic.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w czwartek projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. przedterminowych wyborów prezydenta Częstochowy oraz do Rady Miasta. Jako datę głosowania podano w nim 24 stycznia 2027 r.

Przedterminowe wybory zarządza premier. Muszą się one odbyć w ciągu 90 dni od powstania ich przyczyny. Referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy i Radę Miasta przeprowadzono 25 października, a wyniki podano następnego dnia.

Projekt rozporządzenia o przedterminowych wyborach jest teraz w fazie konsultacji. Zawiera on także kalendarz wyborczy: termin zgłaszania komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej to 10 grudnia.

Do 23 grudnia do godz. 16 należy zgłosić miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych. Z kolei do 31 grudnia, także do godz. 16, upływa termin miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydent miasta.

Wybory na prezydenta Częstochowy. Ogłoszono datę głosowania

Udział w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedziały dotąd oficjalnie dwie osoby. Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus, która w przerwanej kadencji była radną PiS i kandydatką partii na prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2024 r. (w drugiej turze przegrała z Matyjaszczykiem).

Drugi z kandydatów - Łukasz Wabnic, przedstawia się jako kandydat niezależny. W 2010 i 2014 r. uzyskał mandat radnego z listy SLD.

Inne partie nie podały dotąd nazwisk. Udział swojego przedstawiciela w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedział komitet referendalny, ale nie wskazał, kto nim będzie.

Referendum w Częstochowie. Oficjalnie ogłoszono dwóch kandydatów

Prawdopodobnym kandydatem KO jest komisarz Częstochowy Łukasz Pabiś. Po powołaniu przez premiera Donalda Tuska na tę funkcję Pabiś został zapytany o start w wyborach i odpowiedział, że jeśli otrzyma propozycję to "podejmie rękawicę".

Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem. Miastem rządziła koalicja Lewicy (prezydent i trzech zastępców) z KO (jeden wiceprezydent - Pabiś). W 25-osobowej Radzie Miasta Lewica miała sześć mandatów, KO - siedem.

Bezpośrednim powodem inicjatywy referendalnej było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień.



