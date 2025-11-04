W skrócie Związkowcy z regionu śląsko-dąbrowskiego zorganizowali masową demonstrację w Katowicach, domagając się ochrony śląskiego przemysłu i miejsc pracy.

Marsz gwiaździsty przeszedł przez centrum miasta, powodując utrudnienia w komunikacji, a liczba uczestników manifestacji mogła sięgnąć nawet 10 tysięcy osób.

Związkowcy krytykują Zielony Ład i wskazują na pogarszającą się sytuację hutnictwa, górnictwa oraz motoryzacji w Polsce, wznawiając po latach działalność protestacyjną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Marsz gwiaździsty", na który złożyły się liczące tysiące osób trzy pochody związkowców, wyruszył ok. godz. 15.30 - z Załęża, parku Kościuszki i sprzed Spodka. Przemarszowi towarzyszył tumult bębnów, syren i trąbek, uczestnicy manifestacji odpalali petardy i race oraz skandowali wulgarne hasła.

Pytany o sprzeciw wobec Zielonego Ładu szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek określił go jako "zbrodniczą ideologię". - Tak naprawdę on nie ratuje Ziemi, tylko dobija europejskie społeczeństwa i europejską gospodarkę. Z jednego mkw energetyki konwencjonalnej produkuje się dokładnie tyle samo energii, co z tysiąca mkw farm wiatrowych. Więc czego chcemy - wycinać lasy, odbierać rolnikom pola, żeby tworzyć farmy wiatrowe (…)? - przekonywał.

Protesty w Katowicach. Nawet 10 tys. demonstrantów

Na pl. Sejmu Śląskiego przy urzędzie, gdzie trwa demonstracja, jako pierwsza dotarła kolumna prowadzona od strony parku Kościuszki przez związki zawodowe Kadra, Sierpień 80 i OPZZ. Teren w tej części miasta zabezpiecza m.in. policyjny pododdział konny.

Wtorkowa manifestacja skutkowała licznymi utrudnieniami. Zamknięte zostały odcinki ulic. Od godz. 14.30 wstrzymano ruch tramwajów przejeżdżających przez katowicki rynek: część linii zawieszono, pozostałe skierowano na inne trasy. Zmieniono też trasy blisko 60 linii autobusowych. Komplikacji w ruchu należy spodziewać się do wieczora.

W ub. tygodniu katowicki urząd miasta informował, że według zgłoszenia organizatorów szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć 10 tys. osób.

"Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"

- Walczymy o Śląsk, walczymy o śląski przemysł, walczymy o to, żeby przetrwały polskie huty funkcjonujące na Śląsku, kopalnie, Jastrzębska Spółka Węglowa, koksownictwo, motoryzacja. Nie chcemy powtórki sprzed 25 lat, kiedy tzw. transformacja doprowadziła do biedy na Śląsku, w tej chwili zagląda nam to w oczy - powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, zanim marsz wyruszył sprzed Spodka. W pochodzie tym znaleźli się m.in. związkowcy z Zakładu Górniczego Sobieski, Elektrowni Rybnik, Koksowni Przyjaźń i kopalń: Budryk, Pniówek i Mysłowice-Wesoła.

W przeddzień manifestacji Kolorz przypomniał, że demonstrację organizuje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (MKPS) - reaktywowany po pięciu latach. Związkowcy przekonywali, że wznowili działalność MKPS, bo ich celem jest obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W ich ocenie sytuacja przemysłu w regionie jest dramatyczna.

- Bez względu na sympatie polityczne zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - zadeklarował Kolorz.

Reaktywowano komitet protestacyjny

MKPS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego reaktywowano 13 października br. W skład komitetu wchodzą Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80. Jako powód wznowienia działalności MKPS związkowcy wskazali pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak zadowalających rezultatów rozmów z rządem na temat problemów hutnictwa i górnictwa.

MKPS został utworzony w regionie w październiku 2012 r., a w marcu 2013 r. zorganizował strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy. Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r.

Polska 2050 nadal bez wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz w ''Gościu Wydarzeń'': Koalicja nigdy nie jest dana raz na zawsze Polsat News Polsat News