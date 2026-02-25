Prezydent Częstochowy zatrzymany. Akcja CBA

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym powiadomił o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy.

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. zatrzymany przez CBA

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali Krzysztofa M. - prezydenta Miasta Częstochowa" - przekazał.

Dobrzyński nadmienił, że obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. "Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - czytamy we wpisie.

"Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać" - dodał Dobrzyński.

W rozmowie z mediami rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że po zakończeniu czynności M. zostanie przewieziony do Katowic, gdzie spotka się z prokuratorem.

Jacek Dobrzyński nie powiedział, czy jest to jedyny zatrzymany w tej sprawie. Podkreślał, że obecnie trwają czynności.

