Prezydent Częstochowy doprowadzony do prokuratury. Wkrótce usłyszy zarzuty

W skrócie Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez CBA i doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty.

Zatrzymanie Krzysztofa M. jest związane z postępowaniem dotyczącym korupcji, obejmującym już kilkanaście osób, w tym samorządowców z Częstochowy.

W ramach tego samego śledztwa w sprawie korupcyjnej CBA zatrzymało wcześniej m.in. byłego wicemarszałka województwa śląskiego i byłego przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.

Samochód CBA z prezydentem miasta ok. godz. 18 podjechał przed tylne wejście do gmachu prokuratury. Chwilę później agenci wprowadzili go do budynku.

Krzysztof M. ma w środę usłyszeć prokuratorskie zarzuty, ale czynności z jego udziałem będą kontynuowane następnego dnia. Do czasu ich zakończenia prokuratura nie będzie informować o treści zarzutów ani o przebiegu przesłuchania.

Jak zapewniła prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, oficjalny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w czwartek.

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został w środę rano zatrzymany przez agentów CBA na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Informację tę przekazał minister koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Samorządowiec został zatrzymany w Częstochowie, w okolicy miejsca zamieszkania. CBA przeprowadziło czynności również w innych miejscach, m.in. w Urzędzie Miasta Częstochowy.

"Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - pisał w środę rano minister Dobrzyński.

Kilka godzin po zatrzymaniu przez CBA M. został zawieszony w prawach członka partii Nowa Lewica do czasu wyjaśnienia sprawy przez śledczych.

- Na teraz powstrzymujemy się z dalszymi komentarzami do czasu przedstawienia oficjalnych ustaleń przez śledczych. (...) Na razie wiemy naprawdę tyle, co państwo, ale wiemy, że sprawę trzeba szybko wyjaśnić. Kiedy tylko będziemy mieli dalsze informacje przedstawione przez śledczych, będziemy komentować dalej - zapowiedział rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Śledztwo korupcyjne w Częstochowie. Zatrzymano 17 osób

Krzysztof M. pełni funkcję prezydenta Częstochowy od 2010 roku. Podczas ostatnich wyborów samorządowych w 2024 r. polityk Nowej Lewicy w drugiej turze pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką. Obecnie sprawuje on swoją czwartą kadencję jako włodarz miasta.

W październiku 2024 r. w ramach tego samego śledztwa korupcyjnego CBA zatrzymało byłego wicemarszałka woj. śląskiego, a zarazem byłego wiceprezydenta Częstochowy Bartłomieja S. Mężczyzna usłyszał zarzuty korupcyjne oraz prania brudnych pieniędzy. W maju zeszłego roku wyszedł on z aresztu za kaucją i otrzymał dozór policyjny.

Innym zatrzymanym w tej sprawie jest były przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz B. Pod koniec października 2025 r. usłyszał on pięć zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur dotyczących usług świadczonych w trakcie kampanii wyborczych.

Jak podawała wcześniej Prokuratura Krajowa, wszystkim 17 podejrzanym w tym postępowaniu ogłoszono łącznie ponad 30 zarzutów korupcyjnych oraz związanych z praniem brudnych pieniędzy.

