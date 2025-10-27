Pożar zakładu meblarskiego na Śląsku. "Sytuacja nie jest opanowana"
Płonie zakład meblarski w miejscowości Sadów (woj. śląskie). Jak przekazał Interii Łukasz Wołosz z PSP w Lublińcu "pożar nie jest opanowany". Na miejscu jest 41 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, trwa akcja gaśnicza.
Pali się budynek zakładu tapicerskiego w miejscowości Sadów.
- Sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu działa 41 zastępów PSP i OSP. W drodze jest też pluton gaśniczy z Częstochowy - powiedział Interii zastępca oficera prasowego PSP w Lublińcu Łukasz Wołosz.
Jak przekazał strażak, "na miejscu jest grupa operacyjna z KW PSP, a w drodze jest również zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach".
Budynek ma wymiary 100 na 20 metrów i jest na 8 metrów wysoki - opisywał st. sekc. Łukasz Wołosz.