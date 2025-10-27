Palił się budynek zakładu tapicerskiego w miejscowości Sadów.

- Sytuacja długo nie była opanowana. Na miejscu działało 45 zastępów PSP i OSP oraz około 150 funkcjonariuszy - powiedział Interii zastępca oficera prasowego PSP w Lublińcu Łukasz Wołosz.

Jak przekazał strażak, "na miejscu była grupa operacyjna z KW PSP oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach".

Sadów. Pożar zakładu meblarskiego. Straty wyceniono na trzy miliony

Budynek ma wymiary 100 na 20 metrów i jest na 8 metrów wysoki - opisywał st. sekc. Łukasz Wołosz.

- Łącznie zniszczeniu uległo 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Straty wstępnie szacuje się na 3 mln złotych - przekazał strażak.

Trwa dogaszanie, a działania służb na miejscu potrwają do godzin porannych.

Pożar w woj. śląskim. RCB wydało alert dla mieszkańców

Jak wcześniej podawał Łukasz Wołosz z PSP w Lublińcu, nie ma informacji o osobach poszkodowanych, dwaj pracownicy opuścili samodzielnie zakład po tym, jak zauważyli pożar.

Na pewien czas ewakuowano też 18 osób z pobliskiej szkoły, powodem było intensywne zadymienie. Tego zagrożenia już nie ma - zaznaczają strażacy.

Po godzinie 18:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do odbiorców na terenie powiatu lublinieckiego (woj. śląskie).

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Sadowie (powiat lubliniecki). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna." - czytamy.

