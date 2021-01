Pożar w Istebnej. W domu przebywało 19 osób

W piątek w Istebnej (woj. śląskie) doszło do pożaru domu, w którym przebywało 19 osób. Sprawa trafiła do sanepidu.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /PIOTR JEDZURA/REPORTER /Reporter

Pożar objął wyższą kondygnację piętrowego domu. Z budynku bezpiecznie wyszło 19 osób. Nikomu nic się nie stało. Z uwagi na niską temperaturę wszyscy zostali umieszczeni w remizie OSP.

- W budynku przebywały osoby w wieku 18 - 20 lat. Dom został wynajęty przez prywatną osobę, mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W związku z podejrzeniem naruszenia zasad dotyczących ograniczeń wynikających z COVID-19 sprawa została przekazana do sanepidu. Na miejscu wciąż trwają oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - powiedział rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik.

Rzecznik dodał, że straty zostały wstępnie oszacowane na ok. 200 tys. zł.

W akcji gaszenia uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej.

