Pożar hali w Siemianowicach Śląskich. Strażacy opanowali sytuację

W Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru hali przy ulicy Chemicznej. Płonęły tworzywa sztuczne. Wieczorem straż pożarna poinformowała, że ogień został opanowany. Według rzecznika MSWiA pożar wybuchł podczas obsługi maszyny z laserem do cięcia. Strażacy apelowali do mieszkańców o zamknięcie okien, wysłano alert RCB.