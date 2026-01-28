Pożar hali w Gliwicach. W akcji 25 zastępów straży pożarnej

Patryk Idziak

Doszło do pożaru hali przy ul. Okrężnej w Gliwicach. Ogień objął obszar o powierzchni około 500 metrów kwadratowych - przekazał Interii st. kpt. Damian Dudek, rzecznik lokalnej straży pożarnej. Do akcji skierowano 25 zastępów strażaków. Pożar dotąd nie został opanowany.

Dwa wozy strażackie uczestniczące w akcji gaśniczej, z których jeden rozwinął wąż strażacki skierowany w stronę intensywnie unoszącego się czarnego dymu. Na pierwszym planie widoczna ciężarówka i palety, a w tle gęsty dym zasłaniający znaczną część nieba.
  • W hali przy ul. Okrężnej w Gliwicach doszło do pożaru obejmującego około 500 metrów kwadratowych.
  • Na miejscu działa 25 zastępów straży pożarnej, ogień nie został jeszcze opanowany.
  • Dwa tygodnie wcześniej miał miejsce duży pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym.
Przed godz. 12 do centrum zawiadamiania straży pożarnej w Gliwicach wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku przy ul. Okrężnej.

- Przybyłe na miejsce pierwsze zastępy potwierdziły, że płonie hala o wymiarach 100x10 metrów. Około 500 metrów kwadratowych zostało objętych ogniem - powiedział Interii st. kpt. Damian Dudek, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Pożar hali w Gliwicach. W środku sprzęty m.in. sprzęty stolarskie

Na miejsce pożaru zadysponowano 25 zastępów straży pożarnej. Wszystkie osoby, które przebywały w środku, opuściły pomieszczenia.

- W środku znajdowały się pomieszczenia stolarni i do naprawy wózków widłowych. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie są straty - to będzie przedmiotem dalszego postępowania - podał st. kpt. Damian Dudek.

Strażacy nadal prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Prace służb potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin.

    Kolejny duży pożar hali w tym miesiącu. Wcześniej płonęła w Wielkopolsce

    Dwa tygodnie wcześniej informowaliśmy o pożarze hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie). Wówczas do opanowania ognia wysłano co najmniej 50 zastępów straży pożarnej wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP.

    "Pożarem objęta jest hala o powierzchni ok. 11 tys. m2. Strażacy obronili część biurową oraz kilka naczep zaparkowanych przy hali" - informowali w oświadczeniu strażacy.

    Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. asp. Martin Halasz informował, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

