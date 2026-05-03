Potężny pożar w Gliwicach. Kłęby dymu nad miastem

W skrócie Na terenie hali produkcyjno-magazynowej w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois doszło do pożaru, który obejmuje materiały po rozbiórce oraz jedną halę magazynową.

Na miejscu pracują 42 zastępy straży pożarnej oraz samochód z jednostki ratownictwa chemicznego z Katowic. Przedstawiciel PSP potwierdził brak zagrożenia dla mieszkańców.

Z dotychczasowych szacunków wynika, że akcja gaśnicza może potrwać do godzin porannych. Lokalne władze apelują o zamknięcie okien i monitorowanie sytuacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Gliwicach st. kpt. Damian Dudek poinformował w rozmowie z Interią, że zgłoszenie dotyczące pożaru w Gliwicach wpłynęło o godzinie 19.32.

- Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP przyjął zgłoszenie o pożarze hali produkcyjno-magazynowej w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois - przekazał nam przedstawiciel strażaków.

Rozwiń

Poważny pożar w Gliwicach. Trwa akcja gaśnicza

Z relacji oficera prasowego wynika, że po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej potwierdzono informację o pożarze materiałów po rozbiórce hal produkcyjno-magazynowych.

- Obecnie ten pożar ma około dziewięciu tysięcy metrów kwadratowych. Są to głównie materiały po rozbiórce tej hali. Pali się też jedna hala magazynowa - wyjaśnił Interii.

Starszy kapitan Damian Dudek potwierdził nam również, że nie ma osób poszkodowanych. - Na miejscu pracują 42 zastępy straży pożarnej - poinformował.

Na miejscu - poza zastępami straży pożarnej - pojawił też samochód z jednostki ratownictwa chemicznego z Katowic. - Na ten moment nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o atmosferę dla mieszkańców. To jest teren poza bezpośrednim sąsiedztwem budynków mieszkalnych- zapewnił w rozmowie z Interią przedstawiciel PSP.

Gliwice. Akcja gaśnicza może potrwać do godzin porannych, władze apelują o zamknięcie okien

Oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Gliwicach dodał, że z dotychczasowym szacunków wynika, iż akcja gaśnicza może potrwać do godzin porannych.

Dodajmy, że o zdarzeniu poinformowali też przedstawiciele lokalnych władz, w tym Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic, oraz Anna Gołębiowska, radna Rady Miasta Gliwice.

Rozwiń

Radna we wpisie opublikowanym na Facebooku zaapelowała do mieszkańców o "zachowanie spokoju i stosowanie się do ewentualnych komunikatów służb oraz pozamykanie okien".

"Na tę chwilę najważniejsze: Służby działają, sytuacja jest monitorowana" - podkreśliła Gołębiowska w swoim wpisie.

Wkrótce więcej informacji...

Wicemarszałek Senatu w "Gościu Wydarzeń" o inicjatywie prezydenta: Nie wierzę w skuteczność Polsat News