W skrócie Ogromny pożar wybuchł na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej w Chorzowie, a na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnej.

W wyniku dużego zadymienia mieszkańcy otrzymali alert RCB z zaleceniem pozostania w domu oraz zamknięcia okien i drzwi.

Według rzecznika PSP wszyscy pracownicy zdążyli opuścić teren zakładu przed przybyciem strażaków i nie ma informacji o poszkodowanych.

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- Pożar wybuchł na złomowisku przy ul. Wiejskiej w Chorzowie. Obecnie trwają działania gaśnicze w hali magazynowej - przekazał Interii rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek.

- Wewnątrz tej hali były składowane materiały po rozbiórkach pojazdów z tworzywa sztucznego oraz opony - dodał.

Kpt. Adamek poinformował, że intensywność pożaru zmalała już, jednak na chwilę obecną nadal nie można mówić o tym, że pożar został opanowany. - Na miejscu pracuje 68 strażaków, czyli 23 zastępy Państwowej Straży Pożarnej - przekazał.

Pożar w Chorzowie. Rozesłano alert RCB

Rzecznik chorzowskiej straży pożarnej zaznaczył, że na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych. - Wszyscy pracownicy opuścili teren zakładu przed przybyciem jednostek straży pożarnej - powiedział.

Pożar złomowiska w Chorzowie Art Service PAP

Pożar złomowiska w Chorzowie Art Service PAP

W związku z występującym dużym zadymieniem podjęto decyzję o rozesłanie alertu RCB do okolicznych mieszkańców. Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.

"Uwaga! Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - brzmi treść rozesłanego alertu.



