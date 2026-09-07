Potężny pożar w Chorzowie, kłęby dymu nad miastem. Rozesłano alert RCB

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Potężny pożar złomowiska samochodów w Chorzowie. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem ponad 20 zastępów straży pożarnej. W związku z dużym zadymieniem mieszkańcy miasta otrzymali Alert RCB.

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Pożar na złomowisku samochodów w Chorzowie, budynek otoczony przez strażaków z wysięgnikiem i pianą, gęsty dym.
Pożar złomowiska w ChorzowieArt ServicePAP

W skrócie

  • Ogromny pożar wybuchł na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej w Chorzowie, a na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnej.
  • W wyniku dużego zadymienia mieszkańcy otrzymali alert RCB z zaleceniem pozostania w domu oraz zamknięcia okien i drzwi.
  • Według rzecznika PSP wszyscy pracownicy zdążyli opuścić teren zakładu przed przybyciem strażaków i nie ma informacji o poszkodowanych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Pożar wybuchł na złomowisku przy ul. Wiejskiej w ChorzowieObecnie trwają działania gaśnicze w hali magazynowej - przekazał Interii rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek.

- Wewnątrz tej hali były składowane materiały po rozbiórkach pojazdów z tworzywa sztucznego oraz opony - dodał.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

Kpt. Adamek poinformował, że intensywność pożaru zmalała już, jednak na chwilę obecną nadal nie można mówić o tym, że pożar został opanowany. - Na miejscu pracuje 68 strażaków, czyli 23 zastępy Państwowej Straży Pożarnej - przekazał.

Pożar w Chorzowie. Rozesłano alert RCB

Rzecznik chorzowskiej straży pożarnej zaznaczył, że na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych. - Wszyscy pracownicy opuścili teren zakładu przed przybyciem jednostek straży pożarnej - powiedział.

Płonący budynek przemysłowy, z którego wydobywa się gęsty dym, otoczony przez wozy strażackie oraz ratowników prowadzących akcję gaśniczą na terenie pełnym zalegających maszyn i złomu.
Pożar złomowiska w ChorzowieArt ServicePAP
Strażacki wóz ratowniczy stojący przed płonącymi zabudowaniami, z których unosi się gęsty dym po pożarze.
Pożar złomowiska w ChorzowieArt ServicePAP

W związku z występującym dużym zadymieniem podjęto decyzję o rozesłanie alertu RCB do okolicznych mieszkańców. Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.

"Uwaga! Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - brzmi treść rozesłanego alertu.

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