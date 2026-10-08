W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców Jastrzębia-Zdroju przed możliwym zanieczyszczeniem powietrza i zaleciło pozostanie w domach i zamknięcie okien.

Na dachu sklepu Biedronka przy ul. Niepodległości wybuchł pożar, obejmując około 500 metrów kwadratowych jego powierzchni.

W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Na dachu dyskontu znajdują się panele fotowoltaiczne.

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Pożar objął około 500 metrów kwadratowych dachu sklepu Biedronka przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie opuściły go przed przybyciem strażaków.

Jak przekazała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska, pożarem objęta jest część dachu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne. Strażacy otrzymali zgłoszenie po godz. 20.

Jastrzębie-Zdrój: Pożar dachu Biedronki. Wysłano alert RCB

Do działań skierowano plutony gaśnicze z komend PSP w Bielsku-Białej, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim oraz drabiny z Wodzisławia Śląskiego i Żor.

Na miejscu działa ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Po godz. 23 do odbiorców znajdujących się na terenie Jastrzębia-Zdroju alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Trwa akcja gaszenia sklepu Biedronka na osiedlu Bzie Dolne. Powietrze może być zanieczyszczone. Nie wychodź z domu, nie otwieraj okien" - ostrzega RCB.



