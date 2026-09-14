W skrócie
- Śląscy policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, któremu zarzuca się przyjęcie zlecenia zabójstwa na terenie Ukrainy i oddanie kilku strzałów do swojej ofiary, jednak pokrzywdzony przeżył atak.
- Mężczyzna był już wcześniej znany śląskiej policji z powodu innych przestępstw popełnionych w Polsce, w tym oszustwa oraz udziału w grupie zajmującej się podrabianiem banknotów.
- Obecnie wobec 56-latka prowadzone są działania zgodnie z czerwoną notą Interpolu, trwa też procedura dotycząca jego wydania stronie ukraińskiej.
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Zatrzymania 56-latka dokonali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji w Częstochowie.
Mężczyzna poszukiwany był na podstawie czerwonej noty Interpolu. Miał otrzymać zlecenie zabójstwa za pieniądze na terenie Ukrainy. Według ukraińskich służb, obywatel Słowacji kilkukrotnie strzelił z broni palnej w kierunku potencjalnej ofiary, która jednak przeżyła atak.
Obywatel Słowacji zatrzymany ws. działań w Ukrainie. Był znany polskiej policji
Policja w Katowicach wskazała, że strona ukraińska skontaktowała się z polskimi organami ścigania w sprawie 56-latka w sierpniu, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.
Śląscy funkcjonariusze ustalili, że 56-letni Słowak jest im znany z powodu innych przestępstw na terenie Polski.
"W 2024 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wytypowali, namierzyli i zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. Śledczy zabezpieczyli wówczas blisko 1700 podrobionych banknotów w różnych walutach, a zarzuty usłyszało łącznie siedem osób. Sprawa ta nadal się toczy" - poinformowano.
Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany. Zostanie przekazany Ukrainie
Po otrzymaniu informacji na temat wydarzeń do których doszło na terenie Ukrainy, śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przebywał w Częstochowie. Teraz wobec obywatela Słowacji prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty. Trwa także procedura związana z jego przekazaniem stronie ukraińskiej.
Czerwona nota jest międzynarodowym listem gończym, wystawianym wobec osób poszukiwanych za najpoważniejsze przestępstwa.
To kolejne w ostatnich dniach zatrzymanie na terenie Polski obcokrajowca poszukiwanego przez Interpol. W sierpniu Straż Graniczna ujęła na Lotnisku Chopina w Warszawie obywatela Rumunii poszukiwanego przez władze Mołdawii. Był on ścigany w związku wytwarzaniem, posiadaniem, sprzedażą i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych.