Poszukiwany przez Interpol zatrzymany w Polsce. Zostanie przekazany Ukrainie

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Śląscy policjanci zatrzymali 56-letniego Słowaka, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Informacje na temat mężczyzny przekazały ukraińskie służby. Miał on otrzymać zlecenie zabójstwa na terenie Ukrainy. Według ustaleń, pokrzywdzony, będący celem, przeżył atak, mimo oddania do niego kilku strzałów.

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Radiowóz policji z napisem 'Policja' i uchylonym oknem po stronie kierowcy podczas zatrzymania poszukiwanego Słowaka.
Polska policja zatrzymała Słowaka poszukiwanego czerwoną notą InterpoluKONRAD MAREK / FotoNews Agencja FORUM

W skrócie

  • Śląscy policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, któremu zarzuca się przyjęcie zlecenia zabójstwa na terenie Ukrainy i oddanie kilku strzałów do swojej ofiary, jednak pokrzywdzony przeżył atak.
  • Mężczyzna był już wcześniej znany śląskiej policji z powodu innych przestępstw popełnionych w Polsce, w tym oszustwa oraz udziału w grupie zajmującej się podrabianiem banknotów.
  • Obecnie wobec 56-latka prowadzone są działania zgodnie z czerwoną notą Interpolu, trwa też procedura dotycząca jego wydania stronie ukraińskiej.
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Zatrzymania 56-latka dokonali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji w Częstochowie.

Mężczyzna poszukiwany był na podstawie czerwonej noty InterpoluMiał otrzymać zlecenie zabójstwa za pieniądze na terenie Ukrainy. Według ukraińskich służb, obywatel Słowacji kilkukrotnie strzelił z broni palnej w kierunku potencjalnej ofiary, która jednak przeżyła atak.

Obywatel Słowacji zatrzymany ws. działań w Ukrainie. Był znany polskiej policji

Policja w Katowicach wskazała, że strona ukraińska skontaktowała się z polskimi organami ścigania w sprawie 56-latka w sierpniu, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Śląscy funkcjonariusze ustalili, że 56-letni Słowak jest im znany z powodu innych przestępstw na terenie Polski.

"W 2024 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wytypowali, namierzyli i zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. Śledczy zabezpieczyli wówczas blisko 1700 podrobionych banknotów w różnych walutach, a zarzuty usłyszało łącznie siedem osób. Sprawa ta nadal się toczy" - poinformowano.

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Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany. Zostanie przekazany Ukrainie

Po otrzymaniu informacji na temat wydarzeń do których doszło na terenie Ukrainy, śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przebywał w Częstochowie. Teraz wobec obywatela Słowacji prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty. Trwa także procedura związana z jego przekazaniem stronie ukraińskiej.

Czerwona nota jest międzynarodowym listem gończym, wystawianym wobec osób poszukiwanych za najpoważniejsze przestępstwa.

To kolejne w ostatnich dniach zatrzymanie na terenie Polski obcokrajowca poszukiwanego przez Interpol. W sierpniu Straż Graniczna ujęła na Lotnisku Chopina w Warszawie obywatela Rumunii poszukiwanego przez władze Mołdawii. Był on ścigany w związku wytwarzaniem, posiadaniem, sprzedażą i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych.

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