Poszukiwania zabójcy matki i córki. Ciała znaleziono w ich domu

Oprac.: Jakub Sadkowski WIADOMOŚCI LOKALNE

Wszystko wskazuje na to, że 70-letnia kobieta i jej 48-letnia córka zostały zamordowane. Ich ciała znaleziono we wtorek w ich domu we wsi Gruszewnia niedaleko Kłobucka (śląskie) - potwierdziła śląska policja. Obecnie trwają poszukiwania zabójcy.

Zdjęcie Trwają poszukiwania zabójcy matki i córki we wsi Gruszewina na Śląsku / Policja Śląska / materiały prasowe