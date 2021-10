Policja szukała 11-letniego Oliwiera z Częstochowy. Odnalazł się cały i zdrowy

11-letni Oliwier wyszedł we wtorek ze szkoły i nie wrócił do domu. Do środy nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja opublikowała zdjęcie i rysopis dziecka, prosząc o pomoc w jego odnalezieniu. W środę rano chłopca odnaleziono całego i zdrowego.

Zdjęcie Policja / 123RF/PICSEL