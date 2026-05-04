Policja rozbija "diamentową piramidę finansową". Ponad 200 poszkodowanych

W skrócie Policja zatrzymała 51-latka, któremu zarzuca się wielomilionowe oszustwo inwestycyjne obejmujące kilka województw i pokrzywdzenie co najmniej 217 osób, ze stratami przekraczającymi 32 mln zł.

Podejrzany miał przez kilka lat prowadzić działalność, oferując produkty finansowe i inwestycyjne, wprowadzając klientów w błąd co do celu inwestycji i możliwości zysków.

Śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości 21,5 mln zł, na co składają się m.in. diamenty, biżuteria i dzieła sztuki; mężczyźnie postawiono zarzuty oszustwa, zakazano opuszczania kraju i grozi mu do 25 lat więzienia.

Działalność mężczyzny miała trwać od listopada 2019 r. do marca 2024 r. na terenie kilku województw, m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz Poznaniu.

"Diamentowa piramida finansowa" na Śląsku. Chodzi o dziesiątki milionów złotych

Jak ustalili śledczy, podejrzany, prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne. Miał proponować m.in. pożyczki, zakup kamieni szlachetnych i udział w spółkach.

Klienci byli wprowadzani w błąd co do celu inwestycji, sposobu wykorzystania ich pieniędzy oraz efektu. Zwodzono ich wizją bezpiecznego i szybkiego zarobku, wobec czego przekazywali znaczne środki.

"W toku postępowania ustalono dotychczas 217 osób pokrzywdzonych, którym łącznie wyrządzono szkodę majątkową przekraczającą 32 miliony złotych" - wyjaśniła policja w komunikacie.

Ponad 200 osób straciło pieniądze. Zatrzymany z zarzutami

Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła zatrzymanemu 51-latkowi zarzuty oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Zakazano mu opuszczania kraju, zatrzymano paszport, wyznaczono dozór policyjny oraz zobowiązano do wpłaty miliona zł poręczenia majątkowego.

Policjanci zabezpieczyli majątek mężczyzny o wartości 21,5 mln zł, na co składają się m.in. nieruchomości, udziały w spółkach, diamenty i biżuteria (niektóre przedmioty w cenie ponad 300 tys. zł za sztukę) oraz obrazy, z których poszczególne warte są ponad milion zł.

"Zabezpieczone mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych" - wyjaśniono. Postępowanie ma charakter rozwojowy, a 51-latkowi grozi do 25 lat więzienia.

