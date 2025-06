Policja poszukuje 13-latka. Migell wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

W Częstochowie trwają poszukiwania zaginionego 13-latka. W środę wieczorem Migell Woźniak wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił, ani nie odezwał się do rodziny. Mundurowi apelują: każdy, kto widział chłopca lub zna jego miejsce pobytu powinien skontaktować się z policją. Podkreślono, że życie i zdrowie chłopca może być zagrożone, gdyż jest on przewlekle chory.