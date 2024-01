Pół tysiąca Polaków do zwolnienia. Koncern: To wina Unii Europejskiej

Co do warunków zwolnień związkowcy nie zdradzają szczegółów negocjacji. - Chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie czas, który nam powoli ucieka. Jeżeli nie zawrzemy porozumienia, to sytuacja będzie katastrofalna, bo pracodawca da co będzie chciał albo to, co Kodeks pracy przewiduje. Wtedy będzie kiepsko, bo to maksymalnie trzymiesięczna odprawa - mówi nam Duraj.