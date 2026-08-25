Pochwalili się łupem przed kolegami. Sami padli ofiarą kradzieży

Michał Blus

Michał Blus

Trzej nastolatkowie okradli plażowiczów na terenie ośrodka Czechowice w Gliwicach, zabierając im m.in. sztabkę złota. Gdy następnego dnia nieletni złodzieje pochwalili się łupem starszym kolegom, ci odebrali im zrabowane przedmioty. Policjanci ustalili zarówno sprawców kradzieży, jak i rozboju oraz odzyskali łup.

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Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu, w tle w okrągłej ramce widoczny napis "Policja" na radiowozie.
Nastolatkowie pochwalili się kolegom skradzioną sztabką złota. Sami padli ofiarą rozbojuPolicja Śląska.

W skrócie

  • Trzech nastolatków ukradło mienie, w tym sztabkę złota, plażowiczom na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach.
  • Nastolatkowie pochwalili się łupem starszym kolegom, którzy zabrali im skradzione rzeczy.
  • Policjanci zatrzymali wszystkich sprawców oraz odzyskali skradzione rzeczy. Nieletni trafią do sądu rodzinnego, a starsi odpowiadają za rozbój i paserstwo.
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Sprawcy wykorzystali nieuwagę plażowiczów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.

Łupem padły pozostawione bez opieki rzeczy osobiste m.in. telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz przechowywana w portfelu sztabka złota, ważąca 20 gramów i warta 11 tys. zł. Do kradzieży doszło 15 sierpnia.

Kryminalni z IV komisariatu ustalili, że związek z kradzieżą mogło mieć trzech nastolatków w wieku 12, 13 i 16 lat. Kolejnego dnia 12- i 16-latek spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami.

Pochwalili się przed kolegami skradzioną sztabką złota. Sami padli ofiarą rozboju

"Gdy pochwalili się łupem, spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót. Starsi nastolatkowie, kiedy tylko dowiedzieli się, że młodsi chłopcy mają przy sobie cenne przedmioty, użyli wobec nich przemocy, zabierając im skradzioną wcześniej gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób nieletni złodzieje sami stali się ofiarami rozboju" - przekazano w komunikacie.

Policja zatrzymała dwóch 17-latków podejrzanych o rozbój. W ręce mundurowych wpadł również 18-latek, który wiedząc, że złoto pochodzi z przestępstwa, pomagał w sprzedaży sztabki.

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Zrabowane mienie udało się odzyskać, służby z kolei zatrzymały wszystkich nieletnich sprawców kradzieży. "12- i 16-latek zostali ujęci trzy dni po kradzieży, natomiast ich 13-letni wspólnik wpadł dwa dni później na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży, tym razem sklepowej, na terenie Gliwic" - czytamy.

Dwaj 17-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi im kara do 15 lat więzienia. 18-latek odpowie za paserstwo umyślne, zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Cała ta trójka trafiła pod dozór policji. "Sprawa trzech nieletnich, związanych z kradzieżą w Czechowicach, trafi natomiast do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ich dalszym losie" - dodano.

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