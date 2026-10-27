Po rozmowie z rodziną kontakt się urwał. Młody Polak zaginął w kraju UE

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Policja prowadzi poszukiwania Jakuba Pandla. 18-latek przebywał w Holandii, kiedy ostatni raz kontaktował się z rodziną. Od 11 dni telefon milczy. Służby opublikowały zdjęcie i rysopis zaginionego. Wystosowano też apel do wszystkich tych, którzy mogą posiadać informacje o losie młodego mężczyzny.

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Zdjęcie zaginionego 18-letniego Jakuba Pandla oraz policyjny radiowóz
Policja szuka 18-latka z Polski. Przebywał w HolandiiMarysia Zawada/Reporter/KMP Jaworznomateriał zewnętrzny

18-letni Jakub Pandel nie daje znaku życia od 11 dni. Ostatni raz rozmawiał z rodziną telefonicznie 16 października. Mężczyzna przebywał na terytorium Holandii.

Poszukiwania nadzoruje Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Policja podała rysopis zaginionego. Ma około 185 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Młody mężczyzna ma krótkie włosy w odcieniu ciemnobrązowym.

"Nos średni prosty, uszy średnie przylegające, oczy niebieskie, uzębienie pełne" - podano w komunikacie. Służby nie posiadają informacji o ubiorze 18-latka.

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Jakub Pandel zaginął. 18-latek przebywał w Holandii

Policjanci wymienili znaki szczególne, które mogą pomóc w identyfikacji Jakuba Pandla.

Na dolnej wardze, po prawej stronie, ma bliznę po ugryzieniu przez psa. Na prawym przedramieniu posiada tatuaż - to rysunek przedstawiający las.

"W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu zaginionego, prosimy o niezwłoczny kontakt z Zespołem Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Jaworzno" - zaapelowano.

Można skorzystać z trzech numerów telefonów: 47 852 53 84, 47 852 52 55, 41 852 52 00.

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