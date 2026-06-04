Pismo przerwało wieloletnią tradycję nagradzania uczniów. RPD nie ustępuje

W skrócie Biuro Rzecznika Praw Dziecka wysłało do lodziarni w Pszczynie pismo, po którym przerwano 25-letnią tradycję nagradzania uczniów darmowymi lodami za świadectwo z wyróżnieniem.

Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że wartość dzieci powinna być doceniana niezależnie od ocen, a nacisk na wyniki może wywoływać presję psychiczną i negatywne skutki.

Decyzja ta wywołała falę komentarzy ze strony polityków, dziennikarzy oraz opinii publicznej, z których część skrytykowała działania biura RPD.

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- Mamy informacje od dzieci, że dochodzi do prób samobójczych z powodu tego, jaka jest presja na oceny. Więc my po prostu zwracamy uwagę na to, że wartość człowieka definiuje jego serce - mówiła w rozmowie z Polsat News rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

Jak dodała, rolą dorosłych jest "po prostu wzmacniać dzieci, doceniać ich talenty w każdym zakresie". - Ale żeby pamiętać po prostu o każdym dziecku - apelowała.

Pszczyna. Koniec akcji "Lody za pasek". RPD nie ustępuje

Wcześniej RPD odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. "Poziom absurdalnej manipulacji wobec p. Joli oraz mnie osiągnął niebywałe szczyty. Nie było żadnego zakazu. Przesyłamy razem z ekipą z Lodziarni pod Dębem moc życzliwości!" - napisała.

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Swój wpis uzupełniła wspólnym zdjęciem z właścicielką i pracownikami placówki. "A już 26.06 razem z p. Jolą oraz starostwem organizujemy wspólnie wydarzenie dla każdego dziecka. Będziemy wspólnie świętować i sprzeciwiać się mowie nienawiści" - zapowiedziała.

Sprawa zakończenia akcji "Lody za pasek" w pszczyńskiej lodziarni odbiła się szerokim echem. Odniosła się do niej także minister edukacji Barbara Nowacka.

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"Litości… Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy. Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie :). Czy inne firmy" - napisała.

25-letnia tradycja przerwana pismem od RDP

Od ćwierć wieku uczniowie lokalnych szkół mogli liczyć na darmową porcję lodów w położonej w Pszczynie "Lodziarni Pod Dębem", jeżeli na zakończenie roku szkolnego pojawili się w lokalu ze świadectwem z wyróżnieniem.

- Akcję zapoczątkował mój mąż ok. 25 lat temu. Później kontynuowałam ją ja. Tego dnia dzieci przychodziły ze świadectwem, każdemu osobiście gratulowałam i częstowałam darmowym lodem. Jest mi niezmiernie przykro, zaprosiłam już dzieci... i co im mam teraz powiedzieć? - powiedziała portalowi pszczynanaszemiasto.pl właścicielka, Jolanta Hałas.

Zakończenie tradycji to efekt bezpośredniej interwencji Biura Rzecznika Praw Dziecka. Organ ten przesłał do lokalu pismo, w którym argumentowano, że akcje promocyjne lub społeczne uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych.

Jak wskazano, inicjatywy tego typu mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce.

Fala komentarzy po interwencji RDP

Interwencja rzecznika oraz decyzja lodziarni wywołały falę komentarzy. Głos w sprawie zabrał radny Rady Miejskiej w Pszczynie Jacek Granda.

Lokalny polityk podkreślił, że intencje związane z ochroną dzieci zasługują na szacunek, jednak w tym przypadku reakcja urzędu była nieadekwatna do sytuacji. "Dzieci mają frajdę. Rodzice uśmiech. Społeczność trochę więcej dobra. Takie inicjatywy warto chronić, a nie piętnować" - ocenił.

Sprawę skomentował także Grzegorz Jankowski w programie Punkt Widzenia na antenie Polsat News.

- Ta interwencja pokazuje dzieciom i pokazuje rodzicom, że można je glajszachtować, jeśli chodzi o poziom nauki. Nie uczyłeś się? Jesteś tak samo dobry, jak ten, co ma czerwony pasek i niech on nie pokazuje tego czerwonego paska - grzmiał dziennikarz.





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