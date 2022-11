Jak przekazała "Gazeta Wyborcza" marszałek Jakub Chłstowski porzuca szeregi PiS i przechodzi do opozycji. Wraz z nim z Prawa i Sprawiedliwości mają odejść radni: Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak. Do dziś PiS miał w sejmiku jeden głos przewagi. Był to głos Wojciecha Kałuży.

Śląsk. PiS traci władzę w sejmiku. Media: Jakub Chełstowski odchodzi

Już przed poniedziałkową sesją wiadomo było, że Jakub Chełstowski ma zamiar przejść do opozycji.

Chełstowski cztery lata temu został wybrany marszałkiem woj. śląskiego. Był jedynym kandydatem w głosowaniu przeprowadzonym podczas pierwszej sesji sejmiku nowej kadencji. Podczas posiedzenia doszło do awantury, ponieważ radny wybrany z list KO, Wojciech Kałuża, w ostatniej chwili zmienił barwy i przeszedł na stronę PiS.

Po wyborze Chełstowski zgłosił jako kandydatów na wicemarszałków posła Dariusza Starzyckiego oraz radnego Wojciecha Kałużę. Obaj zostali wybrani na rekomendowane funkcje.

W trakcie głosowania ws. wyboru wicemarszałków radny KO Mirosław Mazur prosił o przedstawienie kandydatów na te funkcje argumentując, że zgłaszał się do głosu jeszcze przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie jednak kontynuowano. Piotr Czarnynoga (PiS) zaznaczył, że jego przerwanie byłoby złamaniem regulaminu sejmiku.

Wcześniej przewodniczącym sejmiku został radny PiS Jan Kawulok, co potwierdziło zdobycie większości przez to ugrupowanie.

Śląsk. PiS miał przewagę w sejmiku

W 45-osobowym sejmiku woj. śląskiego PiS, z którego list wybrano 22 radnych, zdobył większość 23 głosów dzięki dołączeniu do porozumienia prawicy wybranego z listy Koalicji Obywatelskiej, rekomendowanego przez Nowoczesną, radnego Wojciecha Kałuży.

Podczas wręczania radnym zaświadczeń o wyborze radni Koalicji Obywatelskiej wybuczeli radnego Wojciecha Kałużę, wybranego z jej list, który podpisał porozumienie programowe z PiS, dając temu ugrupowaniu większość. "Goń, go", "sprzedawczyk", "zdrajca" - brzmiały okrzyki padające pod adresem radnego Wojciecha Kałuży.