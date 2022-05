Abp Skworc zaprosił na piekarskie wzgórze wszystkie męskie stowarzyszenia i młodzież męską zaangażowaną w duszpasterstwie akademickim, Ruchu Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, służbie liturgicznej, harcerstwie i różnych formach wolontariatu. Poprosił, aby obecne w każdej parafii rady duszpasterskie zorganizowały wyjazdy swoich delegacji do Piekar.

"Modlitwą otoczymy ich rodziny"

W zaproszeniu odczytanym w parafiach metropolita zapowiedział m.in., że w trakcie piekarskiej pielgrzymki "Bożej Opatrzności powierzymy osobiste intencje, przyszłość Górnego Śląska i naszej archidiecezji". "Będziemy się modlić o dar pokoju w ludzkiej rodzinie, zwłaszcza w Ukrainie" - zaznaczył.

Reklama

Zgromadzeni na piekarskim wzgórzu pielgrzymi będą się również modlili za tragicznie zmarłych w ostatnich katastrofach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

"Modlitwą otoczymy ich rodziny - żony, dzieci, rodziców oraz wszystkich poszkodowanych i przebywających w szpitalach, a także ratowników górniczych, służby medyczne, zwłaszcza z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, oraz zarządy i załogi kopalń metanowych, w których wydobywanie węgla jest szczególnie niebezpieczne i wymaga wyjątkowej rozwagi" - zapowiedział abp Skworc.

Mszy św. w piekarskim sanktuarium przewodniczył będzie i homilię wygłosi abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Przed uroczystością tradycyjnie metropolita katowicki wygłosi specjalne przemówienie, w którym poruszy najważniejsze kwestie społeczne z życia regionu i kraju.

Piekary Śląskie - ośrodek kultu maryjnego od kilkuset lat

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 8.00 godzinkami i różańcem. O godz. 9.30 z bazyliki wyruszy procesja z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej na miejscową Kalwarię, gdzie zostanie odprawiona msza z udziałem biskupów górnośląskiej metropolii oraz gości. Po południu mszę majową odprawi i przesłanie wygłosi abp. koadiutor Adrian Galbas.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku tysiące wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.