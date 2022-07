Pędził blisko 200 km/h motocyklem bez przeglądu. Stracił prawo jazdy i dostał potężny mandat

Do zdarzenia doszło we wtorek na Drogowej Trasie Średnicowej w Katowicach. Funkcjonariusze z grupy "Speed" zauważyli tam motocyklistę, który jechał zbyt szybko i wykonywał niebezpieczne manewry. W momencie pomiaru jednoślad poruszał się z prędkością 192 km/h. Policja natychmiast zatrzymała mężczyznę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śląsk: Motocyklista pędził 192 km/h. Dostał 13 tys. zł mandatu Policja

W trakcie kontroli wyszło na jaw, że motocykl nie ma aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze musieli zatrzymać jego dowód rejestracyjny. 40-letni mieszkaniec Katowic został ukarany mandatem w łącznej wysokości 13 tys. zł oraz 28 punktami karnymi, co jest jednoznaczne z utratą prawa jazdy.

Reklama

Nowy taryfikator mandatów

Od 1 stycznia 2022 roku kierowcy, którzy lubią szybką jazdę, muszą liczyć się ze znacznym wzrostem kwot mandatów. Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, o 41-50 km/h - 1000 zł, o 51-60 km/h - 1500 zł, o 61-70 km/h - 2000 zł, a o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Stawki rosną dwukrotnie w przypadku recydywy.

W nowym taryfikatorze wyszczególniono także 12 najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, za które kierowca dostanie jednorazowo 15 punktów karnych. Wcześniej można było otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych za pojedyncze wykroczenie.