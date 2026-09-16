W skrócie W okolicach stacji Katowice i na przyległych trasach występują utrudnienia w ruchu pociągów z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem.

Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami i odwołaniem niektórych kursów. Na wybranych odcinkach uruchomiono komunikację zastępczą.

Trwa przebudowa Katowickiego Węzła Kolejowego, co powoduje ograniczenia liczby połączeń, zmiany w kursowaniu pociągów i dodatkowe utrudnienia na stacji Katowice.

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PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały w mediach społecznościowych komunikat dotyczący utrudnień w rejonie stacji Katowice. Wynika z niego, że w stolicy województwa śląskiego i na szlakach przyległych występują opóźnienia pociągów związane z "awarią urządzeń sterowania ruchem".

"Możliwe odwołania poszczególnych kursów. Wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Katowice - Katowice Ligota oraz Katowice - Chorzów Batory" - czytamy w komunikacie.

PKP PLK podkreśliły, że na miejscu działają służby techniczne. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zarządca narodowej sieci kolejowej przypomniał przy tym, że szczegóły dotyczące rozkładu jazdy są dostępne w Portalu Pasażera.

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Katowice. Utrudnienia w ruchu pociągów, doszło do awarii

Komunikat w sprawie sytuacji w Katowicach wydały też Koleje Śląskie. Regionalny przewoźnik ujawnił, że poważne problemy w ruchu występują od godziny 3.00. Winny jest "brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym".

"Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin" - doprecyzowano w komunikacie.

Koleje Śląskie poinformowały, że przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w pojazdach Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

"W związku z rozległym obszarem awarii opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na obszarze całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji" - napisały Koleje Śląskie.

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Śląskie. Trwa przebudowa Katowickiego Węzła Kolejowego

Przypomnijmy, że w rejonie stolicy województwa śląskiego w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przebudową Katowickiego Węzła Kolejowego. Z tego powodu - jak czytamy na Portalu Pasażera - liczba pociągów na terenie aglomeracji jest ograniczona.

"Pociągi w i z kierunku Sędziszowa kończą i rozpoczynają bieg na stacji Sosnowiec Dańdówka, pociągi z i do Oświęcimia na stacji Mysłowice, pociągi z i do Lublińca na stacji Chorzów Batory, wybrane pociągi z i do Tychy Lodowiska będą kończyły na stacji Tychy" - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zarządca infrastruktury zwraca uwagę, że w związku z pracami w godzinach nocnych zamiast niektórych pociągów kursują autobusy komunikacji zastępczej. Ponadto dostęp do peronów na stacji Katowice jest utrudniony - windy są wyłączone z eksploatacji.



