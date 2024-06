Gliwicka prokuratura skierowała do sądu w Jastrzębiu-Zdroju akt oskarżenia wobec lekarki, która odesłała chorego do domu. Wcześniej zleciła badania, jednak zrobiła to telefonicznie, nie widząc pacjenta na oczy. Mężczyzna po opuszczeniu izby przyjęć zmarł.