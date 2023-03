Oszustwo "na proboszcza". Tajemnicze listy w skrzynkach mieszkańców

We wtorek wieczorem na facebookowym profilu Parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Zabrzu pojawił się ważny dla mieszkańców i parafian komunikat. "Uwaga!! Uwaga!!" - zaczyna się wpis - "Dziś w godzinach popołudniowych do proboszcza zadzwoniła zaniepokojona parafianka z zapytaniem, czy parafia roznosi do skrzynek pocztowych na osiedlu blankiety wpłat zatytułowane "Darowizna na remont Kościoła".

Oszuści podszywali się pod kościół

Parafia, zaskoczona zgłoszeniem, tłumaczy, że numer konta na blankiecie różni się od konta parafii. "Prawdopodobnie jest to próba wyłudzenia" - ocenia instytucja i wyraża nadzieję, że nikt z parafian nie dał się nabrać i "nie wpłacił funduszy na to fałszywe konto".

"A czujnej parafiance bardzo dziękujemy" - dodano.

Parafia: To konto "na słupa"

Parafia zaapelowała także, by przekazywać kolejnych zgłoszeń o tej sytuacji do proboszcza i przekazywanie dalej informacji o oszustach. "Już dziś po Mszy o tym mówiliśmy. Oczywiście w niedzielę również. Bardzo prosimy, żeby tę sprawę w parafii nagłośnić. Zależy nam na tym, żeby nikt się nie dał nabrać złodziejom" - podkreśla parafia św. Jadwigi Śląskiej.

Duchowni, po rozmowach z bankowcami, ocenili też, że prawdopodobnie jest to konto założone "na tak zwanego słupa". "Człowiek dostał troszkę kasy, żeby na swoje nazwisko założył konto, potem oddał wszystkie narzędzia dostępowe. Sprawdzimy jutro" - poinformowali we wtorek późnym wieczorem.