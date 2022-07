Opublikowali zdjęcia ofiary wypadku. Udało się ustalić, kim była

Zidentyfikowano mężczyznę, który tydzień temu zginął na pasach w Częstochowie. Jak informuje Komenda Miejska Policji, to 52-latek, który na stałe mieszkał za granicą. Prosząc o pomoc w ustaleniu jego tożsamości, policja opublikowała w weekend wideo, na którym widać, jak krótko przed śmiercią kładzie się on na przejściu dla pieszych. Do komunikatu dodano również zdjęcia zwłok.

Zdjęcie Ustalono tożsamość mężczyzny, który zginął na pasach / KMP Częstochowa / Policja