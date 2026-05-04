Ogromny pożar w Gliwicach. Na miejscu ponad 100 strażaków

Marta Stępień

Aktualizacja

Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Obecnie na miejscu pracuje ponad 140 strażaków. - Jednostki będą sukcesywnie odsyłane do jednostek macierzystych - poinformował rzecznik PSP w Gliwicach st. kpt. Damian Dudek. Służby podają, że wydobywający się dym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Płomienie i służby w Gliwicach
Pożar w GliwicachGliwice/Facebook/Art ServicePAP

W skrócie

  • Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach, a na miejscu pracuje ponad 140 strażaków.
  • Według służb wydobywający się dym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
  • W rejonie pożaru występują utrudnienia drogowe, częściowo zamknięte są ulice Dubois i Śliwki, a policja kieruje na objazdy.
Pożar na terenie dawnej fabryki drutu przy ul. Stanisława Dubois w Gliwicach wybuchł w niedzielę wieczorem. Płonęły materiały po rozbiórce hal.

"Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Fabryki Drutu. Na miejscu pracuje obecnie około 140 strażaków, a poszczególne zastępy są stopniowo zwalniane do jednostek" - poinformowano na profilu miasta w mediach społecznościowych.

Wcześniej podawano, że w kulminacyjnym momencie na miejscu działało 170 strażaków.

Gliwice: Potężny pożar na terenie dawnej fabryki

Oficer prasowy PSP w Gliwicach st. kpt. Damian Dudek na porannym briefingu poinformował, że pożar został zlokalizowany około godz. 2, od tego momentu nie rozprzestrzeniał się. - Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie trwają działania związane z dogaszaniem pożaru - powiedział.

"W związku z wydobywającym się dymem nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia mieszkańców" - podawano wcześniej.

Władze miasta przekazały nad ranem również, że "w rejonie pożaru występują utrudnienia drogowe - częściowo zamknięte są ulice Dubois i Śliwki". "Na DTŚ zablokowane zostały zjazdy w pobliżu prowadzonych działań gaśniczych. Policja kieruje na objazdy" - podano.

Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców

Zgłoszenie o pożarze na terenie dawnej fabryki drutu przy ul. Stanisława Dubois wpłynęło do straży pożarnej o godz. 19.30.

Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia potwierdzono pożar materiałów po rozbiórce kompleksu hal. Ogień rozprzestrzenił się również na halę, która nie została objęta rozbiórką. Obecnie pali się ok. 9 tys. m. kw.

- W tej chwili udział w akcji gaśniczej bierze udział 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i powiatów sąsiednich. Pracuje 170 strażaków - powiedział oficer prasowy PSP w Gliwicach.

