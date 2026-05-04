W skrócie Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach, a na miejscu pracuje ponad 140 strażaków.

Według służb wydobywający się dym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

W rejonie pożaru występują utrudnienia drogowe, częściowo zamknięte są ulice Dubois i Śliwki, a policja kieruje na objazdy.

Pożar na terenie dawnej fabryki drutu przy ul. Stanisława Dubois w Gliwicach wybuchł w niedzielę wieczorem. Płonęły materiały po rozbiórce hal.

"Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Fabryki Drutu. Na miejscu pracuje obecnie około 140 strażaków, a poszczególne zastępy są stopniowo zwalniane do jednostek" - poinformowano na profilu miasta w mediach społecznościowych.

Wcześniej podawano, że w kulminacyjnym momencie na miejscu działało 170 strażaków.

Gliwice: Potężny pożar na terenie dawnej fabryki

Oficer prasowy PSP w Gliwicach st. kpt. Damian Dudek na porannym briefingu poinformował, że pożar został zlokalizowany około godz. 2, od tego momentu nie rozprzestrzeniał się. - Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie trwają działania związane z dogaszaniem pożaru - powiedział.

"W związku z wydobywającym się dymem nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia mieszkańców" - podawano wcześniej.

Władze miasta przekazały nad ranem również, że "w rejonie pożaru występują utrudnienia drogowe - częściowo zamknięte są ulice Dubois i Śliwki". "Na DTŚ zablokowane zostały zjazdy w pobliżu prowadzonych działań gaśniczych. Policja kieruje na objazdy" - podano.

Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców

Zgłoszenie o pożarze na terenie dawnej fabryki drutu przy ul. Stanisława Dubois wpłynęło do straży pożarnej o godz. 19.30.

Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia potwierdzono pożar materiałów po rozbiórce kompleksu hal. Ogień rozprzestrzenił się również na halę, która nie została objęta rozbiórką. Obecnie pali się ok. 9 tys. m. kw.

- W tej chwili udział w akcji gaśniczej bierze udział 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i powiatów sąsiednich. Pracuje 170 strażaków - powiedział oficer prasowy PSP w Gliwicach.

Na miejsce skierowano też dodatkowe siły. W działaniach uczestniczy samochód Mobilab ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Katowic, który prowadzi pomiary jakości powietrza.

- Obecnie nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Jest jednak za wcześnie, aby powiedzieć co było przyczyną pożaru. To można będzie ustalić po opanowaniu ognia - powiedział st. kpt. Damian Dudek.

- To są długotrwałe działania. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Gdyby to się miało zmienić, to oczywiście straż pożarna o tym poinformuje - dodał strażak.

Jak podawano wcześniej we wpisie na profilu miasta w mediach społecznościowych, pojawiły się apele o zamknięcie okien i monitorowanie sytuacji.

