Ogromny pożar w Chorzowie. Czarne kłęby dymu nad miastem
Ogromny pożar wybuchł na terenie jednej z prywatnych firm w Chorzowie. -Ogień objął tysiąc metrów kwadratowych terenu. Płoną odpady, w tym odpady wielkogabarytowe - przekazała Interii Komenda Miejska PSP w Chorzowie. Kilkanaście minut później pojawiła się informacja, że ogień objął już 3 tys. metrów kwadratowych. Trwa walka z płomieniami.
Pierwsze informacje o pożarze napłynęły do służb w środę około godziny 16.30.
Ogień wybuchł na terenie jednej z firm, która zajmuje się profesjonalnym odzyskiem i utylizacją odpadów.
Duży pożar w Chorzowie. 70 strażaków walczy z ogniem
- Trwa walka z ogniem. Na ten moment do akcji skierowano 70 strażaków, w gaszeniu ognia udział bierze 19 zastępów - powiedział Interii oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek. Dodał, że jest to "duży pożar".
Sytuacja jest dynamiczna, a na miejsce mogą zostać skierowane kolejne zastępy strażaków.
- Na ten moment nie otrzymaliśmy informacji o poszkodowanych. Jest też zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o przyczynach wybuchu pożaru. Teraz skupiamy się na ugaszeniu ognia - wyjaśnił nam strażak.
Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska przekazała później PAP, że ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych.
Z najnowszych informacji przekazanych przez śląską straż pożarną wynika, że do akcji skierowano 50 zastępów gaśniczych.
Chmury dymu nad Chorzowem i okolicami. Miasto ostrzegło mieszkańców
Na profilu Chorzowa w mediach społecznościowych wystosowano oficjalne oświadczenie skierowane do osób przebywających w okolicy pożaru.
Chodzi o toksyczną chmurę, która spowiła część miasta i okoliczne miejscowości.
"Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w rejonach, do których dociera dym. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę podczas przejazdu w pobliżu miejsca zdarzenia" - czytamy na profilu miasta.
Sytuację monitoruje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.