Pierwsze informacje o pożarze napłynęły do służb w środę około godziny 16.30.

Ogień wybuchł na terenie jednej z firm, która zajmuje się profesjonalnym odzyskiem i utylizacją odpadów.

Duży pożar w Chorzowie. 70 strażaków walczy z ogniem

- Trwa walka z ogniem. Na ten moment do akcji skierowano 70 strażaków, w gaszeniu ognia udział bierze 19 zastępów - powiedział Interii oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek. Dodał, że jest to "duży pożar".

Sytuacja jest dynamiczna, a na miejsce mogą zostać skierowane kolejne zastępy strażaków.

Pożar w Chorzowie. Ogień wybuchł na terenie firmy składującej odpady PSP Chorzów materiał zewnętrzny

Pożar w Chorzowie PSP w Chorzowie materiały prasowe

- Na ten moment nie otrzymaliśmy informacji o poszkodowanych. Jest też zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o przyczynach wybuchu pożaru. Teraz skupiamy się na ugaszeniu ognia - wyjaśnił nam strażak.

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska przekazała później PAP, że ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych.

Z najnowszych informacji przekazanych przez śląską straż pożarną wynika, że do akcji skierowano 50 zastępów gaśniczych.

Rozwiń

Chmury dymu nad Chorzowem i okolicami. Miasto ostrzegło mieszkańców

Na profilu Chorzowa w mediach społecznościowych wystosowano oficjalne oświadczenie skierowane do osób przebywających w okolicy pożaru.

Pożar na terenie firmy recyklingowej w Chorzowie PSP Chorzów materiał zewnętrzny

Chodzi o toksyczną chmurę, która spowiła część miasta i okoliczne miejscowości.

"Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w rejonach, do których dociera dym. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę podczas przejazdu w pobliżu miejsca zdarzenia" - czytamy na profilu miasta.

Sytuację monitoruje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.





Siemoniak w "Graffiti" o nieobecności Zełenskiego: To dobra decyzja Polsat News