W skrócie Policjanci z Katowic dziękują za pomoc w ustaleniu personaliów kobiety przebywającej w szpitalu.

Zaginiona została znaleziona 14 czerwca 2026 roku w okolicach dworca PKP w Katowicach.

Policja przekazała, że kobieta jest bezpieczna.

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Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Katowicach ustalili tożsamości kobiety, która została odnaleziona 14 czerwca 2026 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach.

Jak przekazały służby, jest to 47-letnia Patrycja z Katowic. Kobieta obecnie przebywa w szpitalu.

Kobieta przebywa w szpitalu. Policja dziękuję za pomoc w ustalaniu tożsamości

Policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób podziękowali za rozpowszechnienie komunikatu ws. ustalenia tożsamości.

"Serdecznie dziękujemy mediom za współpracę i pomoc w rozpowszechnieniu informacji" - napisano na stronach policji.

Przekazano, że życiu kobiety nie zagraża już niebezpieczeństwo.

We wcześniejszych komunikatach katowicka policja apelowała o pomoc w ustaleniu tożsamości odnalezionej. Służby opublikowały wizerunek kobiety oraz przedstawiły jej rysopis.

Dzięki wspólnej akcji udało się dowiedzieć, kim jest znaleziona kobieta.





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