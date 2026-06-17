Odnaleziono ją przy dworcu PKP w Katowicach. Policja ustaliła tożsamość kobiety
Policja ustaliła tożsamość kobiety, którą odnaleziono w okolicy dworca PKP w Katowicach. Obecnie przebywa ona w szpitalu. Służby podziękowały za pomoc w akcji.
W skrócie
- Policjanci z Katowic dziękują za pomoc w ustaleniu personaliów kobiety przebywającej w szpitalu.
- Zaginiona została znaleziona 14 czerwca 2026 roku w okolicach dworca PKP w Katowicach.
- Policja przekazała, że kobieta jest bezpieczna.
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Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Katowicach ustalili tożsamości kobiety, która została odnaleziona 14 czerwca 2026 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach.
Jak przekazały służby, jest to 47-letnia Patrycja z Katowic. Kobieta obecnie przebywa w szpitalu.
Kobieta przebywa w szpitalu. Policja dziękuję za pomoc w ustalaniu tożsamości
Policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób podziękowali za rozpowszechnienie komunikatu ws. ustalenia tożsamości.
"Serdecznie dziękujemy mediom za współpracę i pomoc w rozpowszechnieniu informacji" - napisano na stronach policji.
Przekazano, że życiu kobiety nie zagraża już niebezpieczeństwo.
We wcześniejszych komunikatach katowicka policja apelowała o pomoc w ustaleniu tożsamości odnalezionej. Służby opublikowały wizerunek kobiety oraz przedstawiły jej rysopis.
Dzięki wspólnej akcji udało się dowiedzieć, kim jest znaleziona kobieta.