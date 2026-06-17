Osoby mogące pomóc w identyfikacji kobiety proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach lub pod numerem 112.

Jak przekazano, została ona odnaleziona 14 czerwca 2026 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach .

Kobieta przebywa w szpitalu. Policja ustala jej tożsamość

Policjanci przedstawili rysopis odnalezionej. Ma około 45 lat, szczupłą budowę ciała , około 165 centymetrów wzrostu i krótkie włosy.

"Z uwagi na fakt, że dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości kobiety, apelujemy do osób, które mają informacje dotyczące jej danych osobowych o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu 47 851 25 55, 47 851 26 66 lub zadzwoń na numer 112" - cztamy w komunikacie policji.