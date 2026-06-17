Odnaleziono ją przy dworcu PKP w Katowicach. Policja apeluje o pomoc

Michał Blus

Michał Blus

Policja próbuje ustalić tożsamość kobiety, którą odnaleziono w okolicy dworca PKP w Katowicach. Obecnie przebywa ona w szpitalu. Służby apelują o kontakt osoby, które mogą dostarczyć przełomowych informacji. Udostępniono zdjęcie odnalezionej.

Radiowóz policji
Policja prosi o pomoc w ustaleniu personaliów odnalezionej kobiety. Zdj. ilustracyjneLukasz GdakEast News

W skrócie

  • Policjanci z Katowic prowadzą działania w celu ustalenia personaliów kobiety przebywającej w szpitalu.
  • Zaginiona została znaleziona 14 czerwca 2026 roku w okolicach dworca PKP w Katowicach.
  • Osoby mogące pomóc w identyfikacji kobiety proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach lub pod numerem 112.
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Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Katowicach prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości kobiety.

Jak przekazano, została ona odnaleziona 14 czerwca 2026 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach.

Kobieta obecnie przebywa w szpitalu. Na stronach policji udostępniono zdjęcie odnalezionej.

Kobieta o krótkich, nierówno obciętych włosach siedzi na łóżku szpitalnym, na tle jasnozielonej ściany.
Służby proszą o pomoc w ustaleniu personaliów kobietyPolicja Katowice .

Kobieta przebywa w szpitalu. Policja ustala jej tożsamość

Policjanci przedstawili rysopis odnalezionej. Ma około 45 lat, szczupłą budowę ciała, około 165 centymetrów wzrostu i krótkie włosy.

Kobieta ubrana była w spodnie koloru czarnego, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem i czarne buty typu pantofle.

"Z uwagi na fakt, że dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości kobiety, apelujemy do osób, które mają informacje dotyczące jej danych osobowych o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu 47 851 25 55, 47 851 26 66 lub zadzwoń na numer 112" - cztamy w komunikacie policji.

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