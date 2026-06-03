W skrócie Minister edukacji Barbara Nowacka skomentowała zakończenie akcji "Lody za pasek" w Pszczynie, podkreślając jej pozytywny wpływ na motywowanie uczniów.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka wysłało do lodziarni pismo, argumentując, że nagradzanie za wyniki w nauce może wywoływać negatywne skutki społeczne.

Radny Jacek Granda ocenił, że reakcja urzędu była nieadekwatna, a tego typu inicjatywy przynoszą społeczności lokalnej pozytywne rezultaty.

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Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zwróciła się w swoim poście do Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz pełniącej tę funkcję Moniki Horny-Cieślak.

"Litości… Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy. Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie :). Czy inne firmy" - czytamy we wpisie.

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Pszczyna. Koniec akcji "Lody za pasek". Barbara Nowacka: Litości

Minister edukacji odniosła się w ten sposób do akcji organizowanej przez Lodziarnię Pod Dębem w Pszczynie. Od ćwierć wieku uczniowie lokalnych szkół mogli tam liczyć na darmową porcję lodów, jeżeli na zakończenie roku szkolnego pojawili się w lokalu ze świadectwem z wyróżnieniem.

- Akcję zapoczątkował mój mąż ok. 25 lat temu. Później kontynuowałam ją ja. Tego dnia dzieci przychodziły ze świadectwem, każdemu osobiście gratulowałam i częstowałam darmowym lodem. Jest mi niezmiernie przykro, zaprosiłam już dzieci... i co im mam teraz powiedzieć? - powiedziała portalowi pszczynanaszemiasto.pl właścicielka, Jolanta Hałas.

Zakończenie tradycji to efekt bezpośredniej interwencji Biura Rzecznika Praw Dziecka. Organ ten przesłał do lokalu pismo, w którym argumentowano, że akcje promocyjne lub społeczne uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych.

Jak wskazano, inicjatywy tego typu mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce.

Pszczyna. Lodziarnia Pod Dębem zakończy wieloletnią tradycję

"W związku z tym jesteśmy zmuszeni zakończyć tradycję, która została zapoczątkowana przez założyciela lodziarni, śp. Tadeusza Hałas. Co roku rozdawaliśmy kilkaset darmowych lodów w tym dniu" - napisano w oświadczeniu pszczyńskiej lodziarni.

Interwencja rzecznika oraz decyzja lodziarni wywołały falę komentarzy. Głos w sprawie zabrał radny Rady Miejskiej w Pszczynie Jacek Granda.

Lokalny polityk podkreślił, że intencje związane z ochroną dzieci zasługują na szacunek, jednak w tym przypadku reakcja urzędu była nieadekwatna do sytuacji. "Dzieci mają frajdę. Rodzice uśmiech. Społeczność trochę więcej dobra. Takie inicjatywy warto chronić, a nie piętnować" - ocenił.





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