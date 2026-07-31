W skrócie Jakub Sz. został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego w stanie odurzenia i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna potrącił 9-letniego rowerzystę, który zmarł następnego dnia w szpitalu.

Badania wykazały, że kierowca był pod wpływem środków odurzających, a w aucie znaleziono narkotyki. Pasażerami pojazdu byli 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna.

Jakub Sz. wcześniej był karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadał warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

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Do tragedii doszło 29 lipca w Kuźnicy Starej w powiecie kłobuckim (woj. śląskie). Jak relacjonowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 39-letni kierowca BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił dziwięciolatka, który jechał rowerem nieopodal swojego domu.

Badania toksykologiczne wykazały, że kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, był pod wpływem środków odurzających. Ustalono również że naruszył orzeczony wobec niego sądowy pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

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W piątek Prokuratura Okręgowa w Częstochowie opublikowała komunikat po podjętych czynnościach procesowych. Jak poinformował prokurator Tomasz Ozimek, Jakub Sz. usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

"Przesłuchany przez prokuratora Jakub Sz. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia" - napisał rzecznik częstochowskiej prokuratury.

Prokurator wystąpił też do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec Jakuba Sz. tymczasowego aresztowania, uzasadniając to surową karą grożącą podejrzanemu, uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz obawą matactwa z jego strony. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzech miesiącach aresztu.

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Zatrzymanemu mężczyźnie zostały też przedstawione zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.

Podczas tragicznego wydarzenia w samochodzie mężczyzny jako pasażerowie jechali też 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. "W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające, wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki" - informowali policjanci.

Prokuratura Okręgowa ujawniła też, że w 2026 roku Jakub Sz. był karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających i ucieczki przed pościgiem policji oraz posiadania amfetaminy. Została wobec niego orzeczona kara roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd orzekł również wobec niego pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.





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