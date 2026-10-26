W skrócie W przeprowadzonym w Częstochowie referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miasta, przekraczając próg frekwencyjny.

Za usunięciem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z urzędu zagłosowało 97 proc. wyborców, natomiast rozwiązanie rady miasta poparło 96,2 proc. głosujących.

Krzysztof Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie pełnił funkcji urzędowych w związku z prokuratorskimi zarzutami korupcyjnymi, które sam nazywa pomówieniami.

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W referendum ws. odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy wzięły udział 51863 osoby - poinformowała w poniedziałek nad ranem delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Próg frekwencyjny wynosił 46625 głosów w przypadku pytania o prezydenta i 48754, gdy chodzi o radę. Oba zostały przekroczone.

Większość głosujących była za odwołaniem prezydenta i rady miasta. 97 proc. opowiedziało się za usunięciem Matyjaszczyka z urzędu, natomiast 96,2 proc. poparło rozwiązanie rady.

Częstochowa. Wyniki referendum, Krzysztof Matyjaszczyk odwołany

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami. Są to prokuratorskie sankcje w związku z zarzutami korupcyjnymi. Obowiązki prezydenta sprawuje jego pierwszy zastępca.

Inicjatorzy referendum stawiali też prezydentowi zarzut nepotyzmu w Urzędzie Miasta i spółkach komunalnych. Wskazywali m.in., że jego partnerka (obecnie żona) stanęła na czele utworzonego Biura Ładu Korporacyjnego (kilka tygodni temu p.o. prezydenta je zlikwidował). Mówili też o zadłużeniu Częstochowy i braku kluczowych inwestycji.

W kampanii przedreferendalnej władze miasta podkreślały, że zadłużenie Częstochowy w stosunku do wysokości budżetu jest mniejsze niż w wielu dużych miastach. Skupiły się na pokazywaniu, jak rozwinęła się Częstochowa nie tylko w tej, ale i poprzednich kadencjach.

Krzysztof Matyjaszczyk prezydentem Częstochowy był 16 lat. Został nim w 2010 r. w przedterminowych wyborach po odwołaniu w referendum prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Miastem rządzi obecnie koalicja Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Zarzuty dla Krzysztofa Matyjaszczyka

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy 25 lutego br. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przyjęcia co najmniej 40 tys. zł w zamian za zmiany w budżecie miasta pozwalające na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców oraz przyjęcie od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

W tym samym śledztwie zarzuty usłyszało ponad 20 osób. Jako pierwszego zatrzymano i aresztowano w październiku 2024 r. wicemarszałka woj. śląskiego Bartłomieja S. z KO - także w związku z jego wcześniejszą funkcją wiceprezydenta Częstochowy. Zarzuty ma m.in. kilku przedsiębiorców i dwaj radni (z Lewicy i KO).

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień. Od czerwca nie wypowiada się publicznie.



