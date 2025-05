Nocna akcja GOPR w Beskidach. Zniknęła matka z czterolatkiem

"W sobotę ok. godz. 23 do Centrali Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku wpłynęło zgłoszenie od policji: kobieta z czteroletnim dzieckiem i osobą towarzyszącą, nocujący w schronisku o nazwie 'Chatka na Rogaczu', wyszli przed południem i do tej pory nie wrócili. Telefon kobiety nie odpowiadał, a w pokoju pozostały ich rzeczy osobiste" - podało GOPR Beskidy w mediach społecznościowych.