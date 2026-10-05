Nieznany sprawca zdewastował pomnik ofiar getta. Prezydent Sosnowca: Skandal

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Pomnik upamiętniający ofiary getta w Sosnowcu został zniszczony - poinformował prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. "Już teraz mogę obiecać, że pomnik wróci na swoje miejsce" - dodał. Potępienie aktu wandalizmu wyrazili także przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach oraz biskup sosnowiecki.

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Zniszczony pomnik ofiar getta na placu Braci Kożuchów w Sosnowcu, rozrzucone fragmenty kamiennych płyt
W Sosnowcu zniszczono pomnik ofiar getta na placu Braci KożuchówFacebook: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach; Arkadiusz Chęcińskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Sosnowcu doszło do zniszczenia pomnika upamiętniającego ofiary getta.
  • Prezydent Sosnowca określił akt wandalizmu jako haniebny i zapowiedział działania mające na celu ustalenie oraz pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.
  • Przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach oraz biskup sosnowiecki potępili zniszczenie pomnika.
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Działanie sprawców Arkadiusz Chęciński nazwał "skandalem". "Jestem oburzony. Stanowczo potępiam ten haniebny akt i nie znajduję dla niego żadnego usprawiedliwienia" - napisał prezydent Sosnowca.

Sosnowiec. Zniszczony pomnik ofiar getta. "Podeptanie godności"

Pomnik ofiar getta sosnowieckiego, który stanął w 1995 roku, znajdował się na placu Kożuchów. Upamiętniał Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli.

"To właśnie tutaj okupanci przymusowo przesiedlali żydowskie rodziny z Sosnowca i Zagłębia. Podczas likwidacji getta latem 1943 roku tysiące ludzi wywieziono do Auschwitz. Patroni placu, Józef i Bolesław Kożuchowie, należeli do organizatorów żydowskiego oporu. To miejsce przypomina o Zagładzie, cierpieniu i odwadze ludzi, którym odebrano prawo do życia" - wskazał Chęciński.

Prezydent miasta zapowiedział, że policja będzie szukała sprawców, a on "oczekuje ich ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności". Zaapelował też do potencjalnych świadków o kontakt z policją.

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"Za tą historią stoją nasi sąsiedzi. Dzieci, rodzice, dziadkowie. Ludzie, którzy współtworzyli nasze miasto. Jestem przekonany, że szacunek dla ich pamięci jest naszym wspólnym obowiązkiem. Niszczenie tego pomnika to podeptanie ich godności i bolesnej historii Sosnowca" - stwierdził.

"Nie ma i nie będzie mojej zgody na bezczeszczenie miejsc pamięci. Już teraz mogę obiecać, że pomnik wróci na swoje miejsce" - dodał w ostatniej części wpisu.

Oburzenie na akt wandalizmu. "Uderzenie w pamięć", "groźne echo dawnych uprzedzeń"

Swoje oświadczenie w tej sprawie wydała także Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, która potępiła "ten haniebny akt wandalizmu".

"Zniszczenie miejsca pamięci jest nie tylko fizycznym uszkodzeniem kamiennego monumentu. Jest uderzeniem w pamięć o tysiącach ludzi, którzy zostali pozbawieni swoich domów, godności, a następnie życia tylko dlatego, że byli Żydami" - zaznaczono we wpisie przewodniczącego gminy dra Sławomira Pastuszki.

Biskup sosnowiecki Artur Ważny określił zniszczenie pomnika jako "groźne echo dawnych uprzedzeń".

"W duchu ewangelicznej miłości wzywam wszystkich diecezjan do gorliwej modlitwy o pokój oraz o wykorzenienie z naszych serc wszelkiej nienawiści i ksenofobicznych nastrojów" - napisał w mediach społecznościowych.

Dodał również, że modli się za "tych, których to zdarzenie głęboko zraniło" oraz za sprawców "o opamiętanie i zrozumienie zła, którego się dopuścili".

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