Nietrzeźwy spowodował kolizję, wszczęto śledztwo. Za kierownicą sędzia

Alicja Krause

"Wszczęto śledztwo w sprawie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach" - poinformowała w komunikacie prokuratura. 63-letni sędzia pod wpływem alkoholu spowodował kolizję drogową w Tychach. Prowadzony przez niego samochód zjechał z drogi i wjechał w żywopłot.

Policjant w odblaskowej kamizelce stojący na jezdni przy nocnym oświetleniu, w tle dwa radiowozy policyjne z włączonymi niebieskimi światłami.
Sędzia pod wpływem alkoholu prowadził samochód. Wszczęto śledztwo, zdj. ilustracyjneFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez 63-letniego sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
  • Sędzia został zatrzymany w Tychach po tym, jak spowodował kolizję, mając około dwa promile alkoholu we krwi.
  • Po zebraniu dowodów sprawa zostanie przekazana do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a rozważane jest zawieszenie sędziego.
O sprawie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, wskazując, że do zdarzenia doszło w poniedziałek w Tychach w województwie śląskim. W komunikacie wskazano, że sędzia "został zatrzymany na gorącym uczynku".

Jak ustalił PAP, zdarzenie miało miejsce w poniedziałek ok. godz. 16:35 na ul. Harcerskiej. Samochód mitsubishi outlander prowadzony przez sędziego zjechał z drogi i wjechał w żywopłot.

Sędzia spowodował kolizję. Wsiadł za kierownicę, kiedy był nietrzeźwy

Informacja o kolizji dotarła do policjantów dzięki zgłoszeniu od świadka zdarzenia. Na miejscu niezwłocznie pojawili się funkcjonariusze drogówki, którzy sprawdzili stan trzeźwości 63-latka.

- Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około dwóch promili alkoholu. Jak się później okazało, kierującym był sędzia w stanie czynnym, wobec tego wdrożono stosowną procedurę. Cała sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - wskazał w rozmowie z PAP mł. asp. Marcin Gącik z Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

    Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała, że od sędziego pobrano próbki krwi i zlecono "niezbędne barania laboratoryjne". Dodatkowo zabezpieczono nagrania z monitoringu oraz przesłuchano świadków.

    Sędzia zatrzymany. Był nietrzeźwy, wjechał w żywopłot

    "Po skompletowaniu wszystkich materiałów śledztwo zostanie przekazane do dalszego prowadzenia Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej" - wskazano w komunikacie.

    Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wiesława Namirska poinformowała, że sędzia został zatrzymany i w tej chwili jest w dyspozycji prokuratora. Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Administracyjnego.

    Dalsze czynności w jego sprawie będą podejmowane "w najbliższym czasie". Po formalnym przekazaniu dokumentów rozważane będzie zawieszenie sędziego w czynnościach. Dodatkowo zostanie wszczęte postępowanie, które powinno zakończyć się wymierzeniem kary.

