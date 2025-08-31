Niepokojący widok w Kłobucku. Kontrterroryści wezwani na miejsce

Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń długą stał w oknie jednego z domów w Kłobucku w województwie śląskim. Na miejsce skierowany został oddział kontrterrorystów, którzy zatrzymali 66-latka. Śledczy zbadają, czy przedmiot był prawdziwą bronią i czy mężczyzna stanowił zagrożenie dla przechodniów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 13:30 przy ul. Mickiewicza. Policja otrzymała zgłoszenie, że w oknie jednego z domów przebywa mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji, który próbował nawiązać kontakt z podejrzanym mężczyzną.

- Na widok policjantów, którzy przyjechali pod posesję, mężczyzna odszedł od okna, zabrał przedmiot, który przypominał broń i nie reagował na wezwania mundurowych do otwarcia drzwi - przekazał Interii podkomisarz Kamil Raczyński, rzecznik prasowy KPP w Kłobucku.

    Stał w oknie z przedmiotem przypominającym broń. Na miejsce wezwani kontrterroryści

    Na miejsce wezwani zostali kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. - W konsekwencji policyjnych działań mężczyzna, 66-letni mieszkaniec Kłobucka został zatrzymany - przekazał podkom. Raczyński.

    Przy mężczyźnie znaleziono również przedmiot przypominający wyglądem długą broń palną, który został zatrzymany do dalszych badań. - W toku postępowania śledczy ustalą, czy zabezpieczony przedmiot ma cechy broni palnej, a jeśli tak, to czy zatrzymany posiadał ją legalnie oraz czy jego zachowanie mogło stwarzać zagrożenie dla innych osób - dodał rzecznik kłobuckiej policji.

