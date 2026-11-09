W skrócie Pociąg Intercity "Chemik" relacji Katowice-Płock został zatrzymany w niedzielę wieczorem pod Częstochową z powodu uszkodzenia zewnętrznej szyby w czwartym wagonie.

Policja prowadziła oględziny na miejscu zdarzenia w rejonie stacji Rudniki, jednak na ten moment nie ustalono sprawcy ani przedmiotu, który uderzył w pociąg.

PKP Intercity odwołało skład na trasie od Rudnik do Łodzi Widzew, zapewniając pasażerom przejazd pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Polregio.

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Do zdarzenia doszło w rejonie stacji Rudniki koło Częstochowy (woj. śląskie). Pociąg Intercity "Chemik", jadący z Katowic do Płocka, został tam zatrzymany w niedzielę wieczorem.

Powodem okazała się uszkodzona zewnętrzna szyba w czwartym wagonie. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze wykonali szczegółowe oględziny, a także zabezpieczyli ślady niezbędne do wyjaśnienia okoliczności powstania szkody.

Rudniki koło Częstochowy. Pociąg Intercity "Chemik" z uszkodzoną szybą. Na miejscu policja

Zdjęcie uszkodzonej szyby pojawiło się między innymi na facebookowym profilu serwisu klobucka.pl. Służby poinformowały, że do tej pory nie udało się odnaleźć przedmiotu, który uderzył w wagon.

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- Pociąg został zatrzymany około godz. 19.20. Faktycznie, jakiś przedmiot uszkodził boczną szybę. Nie wiemy jednak, z czego dokładnie strzelano, mógł to być kamień, pocisk z procy lub wiatrówki - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Przedstawicielka policji dodała, że obecnie "trwa ustalanie miejsca, skąd mógł paść strzał oraz kto jest za to odpowiedzialny".

PKP Intercity uruchomiło skład zastępczy. Spółka przypomina o prawie do reklamacji

Zdarzenie wpłynęło na rozkład jazdy pociągu IC 4124/5 "Chemik". PKP Intercity przekazało bowiem, że usterka wymusiła odwołanie składu na trasie od Rudnik koło Częstochowy do stacji Łódź Widzew. Pierwsza informacja na ten temat pojawiła się przed godziną 20 w niedzielę.

Przewoźnik przekazał, że podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nr 41414 relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna oraz Polregio nr 1224 relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna.

Od stacji Łódź Widzew uruchomiony został skład zastępczy, którym pasażerowie wyruszyli w dalszą drogę. Przewoźnik przypomina, że podróżujący mają prawo do zgłoszenia reklamacji. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest na stronie internetowej przewoźnika, w kasie biletowej oznaczonej logotypem spółki lub przesyłką pocztową na adres PKP Intercity.



