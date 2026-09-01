Nieoficjalne doniesienia mediów po wypadku na A1. "Nie ma śladów hamowania"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

W miejscu tragicznego wypadku na drodze na A1 "nie ma śladów hamowania" - donosi nieoficjalnie portal BRD24.pl. Rano kierowca ciężarówki najechał na pracowników drogowych na autostradzie. Cztery osoby zginęły, a kolejne cztery trafiły do szpitali.

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Miejsce wypadku na A1. Zderzenie ciężarówek i auta osobowego, czerwone parawany i służby ratunkowe.
Tragiczny wypadek na A1Dawid Wygas/Polska PressEast News

W skrócie

  • Na autostradzie A1 doszło do wypadku, w którym zginęły cztery osoby, a cztery kolejne trafiły do szpitala.
  • Nieoficjalne ustalenia portalu BRD24.pl wskazują, że w miejscu wypadku nie znaleziono śladów hamowania ciężarówki.
  • 32-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany i przebadany na obecność alkoholu oraz skierowany na dalsze badania.
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Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w rejonie miejscowości Mykanów doszło we wtorek rano. 32-letni kierowca ciężarówki, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, wjechał w pracowników drogowych. 

W wyniku uderzenia samochodu ciężarowego zginęły cztery osoby, a kolejne cztery zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitali.

Wypadek na A1. Nieoficjalnie: Nie było śladów hamowania ciężarówki

Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA w rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że remontowany odcinek trasy był prawidłowo oznaczony. Takie same informacje przekazała również policja.

Tymczasem z nieoficjalnych ustaleń portalu BRD24.pl, wynika, że w miejscu wypadku na jezdni "nie ma śladów hamowania". "Wszystko wskazuje na to, że kierowca nawet nie nacisnął na hamulec, gdy staranował pracowników drogowych" - podaje portal.

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32-letni kierowca ciężarówki to Polak, mieszkaniec województwa łódzkiego. Na miejscu został przebadany alkomatem przez policję, mężczyzna był trzeźwy. Jak informowała wcześniej na antenie Polsat News nadkom. Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji, od kierowcy zostanie pobrana też krew do dalszych badań.

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Nadkom. Chyra-Giereś przekazała również, iż siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka wpadła także na inne pojazdy.

32-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy do przeprowadzenia dalszych czynności z jego udziałem.

Śląska Policja, w związku z tragicznym wypadkiem, ogłosiła "Czarny Alert Drogowy".

"Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras. Prosimy również o nieutrudnianie dojazdu służbom ratunkowym" - przekazano w komunikacie.

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