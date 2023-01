"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dziś nad ranem, wracając z nocnej służby, zginął w wypadku drogowym nasz Kolega sierżant Kamil Zasada" - poinformowała w oświadczeniu Śląska Policja.

W komunikacie funkcjonariusze przekazali, że śmierć kolegi "wstrząsnęła środowiskiem policyjnym". Wyrazy współczucia bliskim zmarłego złożył Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu oraz kierownictwo śląskiego garnizonu.

Tragiczny wypadek samochodowy

Jak poinformował portal Zawiercie 112, do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 7:00 rano, w Jasieńcu w powiecie zawierciańskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni policjant stracił panowanie nad samochodem, pojazd wypadł z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Mimo podjętej reanimacji, nie udało się uratować mężczyzny.

"Kamil Zasada był policjantem od blisko pięciu lat. Do września ubiegłego roku był związany z katowickim oddziałem prewencji, następnie trafił do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu do Wydziału Ruchu Drogowego" - wspominają funkcjonariusze w oświadczeniu.

Policjanci wspominają kolegę

"Dał się poznać jako znakomity i pewny towarzysz na służbie. Zawsze odpowiadający na prośby o pomoc i wsparcie, niezawodny kompan codziennych zadań. Zginął dzisiaj w wypadku samochodowym, kiedy wracał do domu po zakończonej nocnej zmianie. Kamil odszedł na wieczną służbę" - wspominają policjanci.

28-letni funkcjonariusz osierocił dwójkę dzieci. By uczcić pamięć policjanta, strona internetowa Śląskiej Policji zmieniła szatę graficzną na biało-czarną.