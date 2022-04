Nie żyje drugi z odnalezionych górników z kopalni Zofiówka

W niedzielę około godz. 10:30 przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformowali, że nie żyje drugi z górników, odnalezionych w kopalni Zofiówka. - Został potwierdzony zgon drugiego pracownika, który zostal przetransportowany na powierzchnię. Jest to pracownik niespełna 30-letni. Osierocił dwójkę dzieci - poinformował na briefingu dyrektor ds. pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski.

- Rodzina, od której właśnie wróciłem, została poinformowana. Akcja ratunkowa trwa. Módlmy się za tych wszystkich, którzy czekają na pomoc i za tych, którzy odeszli - poprosił.

"Górnik transportowany jest na powierzchnię. Następny zastęp ratowników poszedł po kolejnego z czterech górników odnalezionych 220 m od czoła przodka" - poinformowała JSW na Twitterze.

Wstrząs w kopalni Zofiówka

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

W sobotę wieczorem przedstawiciele JSW poinformowali, że ratownicy dotarli do czterech z 10 poszukiwanych górników; nie dawali oni oznak życia.