W skrócie 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego nie mogła otworzyć samochodu, w którym znajdowało się jej czteromiesięczne dziecko.

Na miejsce zdarzenia wysłano patrol dzielnicowych oraz straż pożarną.

Policjanci i strażacy otworzyli auto bez uszkodzenia, a niemowlę zostało bezpiecznie przekazane matce.

Do zdarzenia doszło na początku maja w Pszczynie. 27-letnia kobieta nie była w stanie otworzyć samochodu, w którym było czteromiesięczne niemowlę.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie wysłał na miejsce patrol dzielnicowych - aspirantów Marcina Gamrota oraz Damiana Borysa. Powiadomiono również straż pożarną.

Zgłoszenie wymagało natychmiastowej reakcji. Funkcjonariusze musieli szybko ocenić zagrożenie i wybrać taki sposób działania, by nie narazić dziecka na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Niemowlę zatrzaśnięte w aucie. Natychmiastowa reakcja dzielnicowych i strażaków

Dzięki współpracy policjantów i strażaków osobową Skodę udało się otworzyć bez konieczności jego uszkadzania. Dziecko zostało bezpiecznie wydobyte z samochodu i przekazane matce. "Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie" - informuje policja.

Jak wskazano w komunikacie, to kolejny przykład sytuacji, w których dzielnicowi reagują nie tylko na przypadki łamania prawa, ale także na zgłoszenia wymagające pilnej pomocy mieszkańcom w myśl hasła "chronimy i pomagamy".

"W roku obchodów 100-lecia służby dzielnicowych warto podkreślić ich codzienne zaangażowanie, gotowość do działania oraz bliski kontakt z lokalną społecznością" - czytamy w komunikacie.

