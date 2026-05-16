Nie mogła dostać się do auta. W środku czekało czteromiesięczne niemowlę

Chwile grozy przeżyła 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego. Kobieta nie mogła dostać się do samochodu, w którym zostawiła swoje czteromiesięczne dziecko. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci i strażacy.

Dwóch policjantów w mundurach stoi przed radiowozem marki Toyota, w tle metalowe ogrodzenie i drzewa.
Aspiranci Marcin Gamrota i Damian Borys uratowali czteromięsieczne niemowlę zatrzaśnięte w auciePolicja Śląskamateriały prasowe

W skrócie

  • 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego nie mogła otworzyć samochodu, w którym znajdowało się jej czteromiesięczne dziecko.
  • Na miejsce zdarzenia wysłano patrol dzielnicowych oraz straż pożarną.
  • Policjanci i strażacy otworzyli auto bez uszkodzenia, a niemowlę zostało bezpiecznie przekazane matce.
Do zdarzenia doszło na początku maja w Pszczynie. 27-letnia kobieta nie była w stanie otworzyć samochodu, w którym było czteromiesięczne niemowlę.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie wysłał na miejsce patrol dzielnicowych - aspirantów Marcina Gamrota oraz Damiana Borysa. Powiadomiono również straż pożarną.

Zgłoszenie wymagało natychmiastowej reakcji. Funkcjonariusze musieli szybko ocenić zagrożenie i wybrać taki sposób działania, by nie narazić dziecka na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Paweł Basiak
Niemowlę zatrzaśnięte w aucie. Natychmiastowa reakcja dzielnicowych i strażaków

Dzięki współpracy policjantów i strażaków osobową Skodę udało się otworzyć bez konieczności jego uszkadzania. Dziecko zostało bezpiecznie wydobyte z samochodu i przekazane matce. "Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie" - informuje policja.

Jak wskazano w komunikacie, to kolejny przykład sytuacji, w których dzielnicowi reagują nie tylko na przypadki łamania prawa, ale także na zgłoszenia wymagające pilnej pomocy mieszkańcom w myśl hasła "chronimy i pomagamy".

"W roku obchodów 100-lecia służby dzielnicowych warto podkreślić ich codzienne zaangażowanie, gotowość do działania oraz bliski kontakt z lokalną społecznością" - czytamy w komunikacie.

