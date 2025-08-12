Nagła awaria śmigłowca LPR. Autostrada A1 zablokowana
Na autostradzie A1 w okolicach Rybnika doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który po wylądowaniu uległ awarii. Służby zablokowały ruch w kierunku granicy państwa. Po g. 18 poinformowano o odblokowaniu dwóch pasów ruchu.
Na autostradzie A1 w powiecie rybnickim we wtorek ok. godziny 17 doszło do wypadku. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas akcji doszło do awarii maszyny - informuje Policja Śląska.
Motocyklista został odwieziony do szpitala ambulansem.
Autostrada A1. Awaria śmigłowca LPR
Na miejscu zdarzenia autostrada A1 w kierunku granicy państwa została zamknięta.
"Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów" - czytamy w komunikacie policji.
Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i korzystanie z alternatywnych tras.
Autostrada A1. Śmigłowiec zablokował ruch
Około g. 18:10 przekazano, że obydwa pasy ruchu zostały odblokowane.
Na pasie awaryjnym wciąż znajduje się helikopter oczekujący na serwis - podaje Śląska Policja.