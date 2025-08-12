Nagła awaria śmigłowca LPR. Autostrada A1 zablokowana

Anna Nicz

Anna Nicz

Na autostradzie A1 w okolicach Rybnika doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który po wylądowaniu uległ awarii. Służby zablokowały ruch w kierunku granicy państwa. Po g. 18 poinformowano o odblokowaniu dwóch pasów ruchu.

Na autostradzie A1 doszło do awarii śmigłowca LPR/ zdj. ilustracyjne
Na autostradzie A1 doszło do awarii śmigłowca LPR/ zdj. ilustracyjneFOT. PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA/Polska PressEast News

Na autostradzie A1 w powiecie rybnickim we wtorek ok. godziny 17 doszło do wypadku. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne. 

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas akcji doszło do awarii maszyny - informuje Policja Śląska.

Motocyklista został odwieziony do szpitala ambulansem.

Autostrada A1. Awaria śmigłowca LPR

Na miejscu zdarzenia autostrada A1 w kierunku granicy państwa została zamknięta.

    "Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów" - czytamy w komunikacie policji.

    Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i korzystanie z alternatywnych tras.

    Autostrada A1. Śmigłowiec zablokował ruch

    Około g. 18:10 przekazano, że obydwa pasy ruchu zostały odblokowane.

    Na pasie awaryjnym wciąż znajduje się helikopter oczekujący na serwis - podaje Śląska Policja.

