Na autostradzie A1 w powiecie rybnickim we wtorek ok. godziny 17 doszło do wypadku. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas akcji doszło do awarii maszyny - informuje Policja Śląska.

Motocyklista został odwieziony do szpitala ambulansem.

Autostrada A1. Awaria śmigłowca LPR

Na miejscu zdarzenia autostrada A1 w kierunku granicy państwa została zamknięta.

"Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów" - czytamy w komunikacie policji.

Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i korzystanie z alternatywnych tras.

Autostrada A1. Śmigłowiec zablokował ruch

Około g. 18:10 przekazano, że obydwa pasy ruchu zostały odblokowane.

Na pasie awaryjnym wciąż znajduje się helikopter oczekujący na serwis - podaje Śląska Policja.

