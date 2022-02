Do akcji ratowniczej zostali skierowani ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Akcja prowadzona jest na poziomie 660 metrów.

- Ratownicy dotarli do górników, którzy byli w rejonie zagrożenia. Poszkodowani żyją. Na razie nie mamy szczegółów, w jakim są stanie - to dopiero stwierdzi lekarz. Są przygotowywani do transportu na powierzchnię - powiedział Wnorowski.

Z informacji Tomasza Głogowskiego, rzecznika Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Mysłowice-Wesoła, wynika, że wstrząs miał miejsce ok. godz. 20:40. Jego magnitudę oszacowano na około 3,4 w stali Richtera. Odczuli go mieszkańcy znacznej części centralnej części woj. śląskiego.

Reklama

Wstrząsy na Śląsku - co je wywołuje?

Według danych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG, najsilniejsze notowane w minionych 20 latach na Górnym Śląsku wstrząsy miały magnitudę 3,8 do około 4.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są bardziej odczuwane na powierzchni, inne mniej.

Większość nie zagraża bezpośrednio górnikom i mieszkańcom terenów górniczych. Wstrząsy wywołujące skutki są kwalifikowane jako tąpnięcia.