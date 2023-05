Myśleli, że nikt ich nie widzi. Policja prosi o pomoc

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Mężczyzna i kobieta weszli do jednego ze sklepów w centrum handlowym w Gliwicach. Po ich wizycie z półek zniknęły wkłady do maszynek do golenia o wartości ponad 3,7 tys. złotych. Za zabrany asortyment nie zapłacili. Policja publikuje wizerunki podejrzanych i prosi o pomoc w ich identyfikacji.

Zdjęcie Policja poszukuje pary ze zdjęcia / KMP Gliwice / Policja